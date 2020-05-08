處長鄧炳強向全體警員發公告　怒斥害群之馬令警隊蒙羞

由上月19日起至今，警隊至少有16名警員涉嫌犯法被捕，包括一名警署警長（士沙）昨（7日）涉嫌私吞25公斤冰毒被捕，以及深水埗警區特職隊有9名警員今（8日）涉嫌「妨礙司法公正」及「公職人員行為失當」被捕。據了解，警隊高層對有害群之馬感震怒，被捕警員已被停職或將被停職，警方會徹底調查各宗案件。 「一哥」鄧炳強今亦就事件向全體警員去信，指大部分同事全心全意地為社會匡正時亂之際，警隊內部出現害群之馬，褻瀆「執法者」的神聖身份，尤其是過去兩天有成員因涉嫌販毒被捕。他斥責害群之馬的惡行令警隊蒙羞感到憤怒。他又指事件打擊市民對警隊信心，令警隊過去努力付諸流水，對此感痛心。

警務處處長鄧炳強。（資料圖片／張浩維攝）

據了解，警務處處長鄧炳強今日透過內聯網向全體警員發公告，譴責有害群之馬令警隊蒙羞，更可能令警隊過去的努力付諸流水。該公告表示，過去10個月，警隊為維持香港的治安及守護法治竭盡全力，面對暴力仍能力挽狂瀾，止暴制亂的工作漸見曙光。警隊亦積極參與「抗疫」的行動，執行「限聚令」以阻止疫症蔓延，在打擊「口罩騙案」亦從不手軟。

鄧炳強續指，警隊內部出現害群之馬，褻瀆「執法者」的神聖身份，知法犯法，尤其是過去2天有成員因涉嫌販毒被捕，嚴重打擊市民對警隊的信心，令警隊過去的努力幾近付諸流水。鄧炳強稱為害群之馬的惡行令警隊蒙羞感到憤怒，更為其他同事的血汗可能要白流而痛心。鄧炳強續指，警員的一言一行建構出警隊名聲，建立聲譽須經年累月，但市民對警隊的信任摧毀，可在一瞬之間發生。他期望大家迎難而上，以身作則，克己慎行，為捍衛香港警察的榮譽而努力。

另外，警方亦發出新聞稿回應近日有警務人員涉嫌干犯違法違紀行為。警方指，警隊管理層高度關注並立案調查，先後拘捕多名涉及案件的警務人員，當中涉嫌干犯嚴重罪行的被捕人已被或將被停職。

警方高度重視人員的紀律和操守，警務人員不論職級高低，均須遵守法紀。對於有警務人員涉嫌違法違紀，警方感到十分憤怒。事件影響市民對警隊的信心，對其他一直盡忠職守的同事非常不公，警方對此感到失望和痛心。對任何違法違紀行為，警隊管理層堅決採取零容忍的態度，並要求監管人員嚴格履行督導責任。就所有違法違紀的個案，警方承諾會嚴肅調查和秉公處理，絕不偏私。

警隊一直重視警務人員的誠信管理，投訴及內部調查科於多年前制訂了「誠信管理綜合綱領」，致力推廣人員正直及誠實的品格，監管人員的紀律和操守。為避免同類事件發生，警隊管理層正重新審視警隊的內部管理策略。警方重申，絕不容許警隊有害群之馬，如有任何人員涉嫌違法違紀，警方會按照既定機制嚴肅跟進，作出調查和採取適當行動。

警務處處長鄧炳強公告全文如下﹕