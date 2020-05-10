石仔嶺安老院疫情下將搬遷　經營者恐增染疫風險　廚師憂失業

還有個多月就要遷出，受第一期清拆計劃影響的石仔嶺花園長者仍然一臉懵懂，以為可以搬到新大樓安老。長者心繫於石仔嶺，除了不願離開熟悉的環境，還有不願離開會惦記自己飲食喜好的廚師，更不願離開會忍受院友脾氣的照顧員。而在新冠肺炎疫情下讓年邁的院友遷出，院舍職員既擔心失業，更憂慮增加衛生風險，甚至打破安老院老人零感染的紀錄。

在石仔嶺安老院任廚師8年的鄧天養，與陳婆婆坐在一起，猶如一對老朋友。（黃偉民攝）

為推展古洞北新發展區計劃，政府將分2期清拆位於石仔嶺花園的15所私營安老院舍，第一期清拆計劃影響的150名長者，在6月30日前便要遷出，當中80歲陳婆婆舉起雙手稱：「唔知呀，唔知去邊度呀。」她還以為會搬到院近的安老院舍新大樓繼續居住，但至今未有明確安排。

在石仔嶺安老院任廚師8年的鄧天養，與陳婆婆坐在一起，鄧如數家珍表示「有時佢要買咩日用品呀，買橙買生果呀，我返工前落一落元朗就幫佢哋買囉」、「有啲唔食炸嘢，有啲要求好高，唔食呢樣咪整過第二樣俾佢食囉」。陳婆婆邊聽邊猛烈點頭，猶如聽老朋友在說話。鄧天養認為石仔嶺環境一流，適合長者安老，他在這裡的時間比在家還多，院舍就像一個大家庭。

石仔嶺花園經營者、照顧者與長者相處融洽，猶如一個大家庭。（黃偉民攝）

新冠肺炎疫情下院舍要搬遷，鄧天養坦言擔心無工開：「我哋幾十歲，係老闆、老闆娘睇住，同公公婆婆又融洽到，梗係擔心啦，幾十歲出到去（找工作），你哋話你old man（老人）嚟啦喎。」

香港600多間安老院未有長者確診個案，過去一段時間石仔嶺安老院嚴格遵照衛生署指引，擠出空間設隔離室，供由醫院回來的長者隔離。「過去兩個月出入醫院嘅老人家都係屬於（需要）隔離者，一個也好兩個也好，都要隔離，院舍無咁大個空間」。經營者張世平擔心，如把長者「插針式」安排到石仔嶺其他安老院，會增加床位密度，增加染疫風險，認為政府「無將現時疫情放大前提，只將搬遷放第一位」。他反對政府要求院舍在這段時期搬遷，已經去信部門希望他們押後搬遷日期，惟不獲回覆。

社署回覆《香港01》查詢時表示，石仔嶺花園內安老院仍須遵守《安老院條例》、其附屬規例及《安老院實務守則》的各項規定營辦及管理院舍，包括符合法定最低人均樓面面積的要求及保持院舍清潔衞生。相關政府部門會密切留意2019冠狀病毒病疫情發展，並與安老院經營者緊密溝通，為2020年6月底展開第一期清拆作好準備，包括採取所需的防護措施，以保障受影響的長者。

至於安老院員工就業情況，社署表示沒有備存受第一期清拆影響的安老院員工就業安排的資料，安老院經營者應根據相關勞工條例及僱傭合約作適當的安排。