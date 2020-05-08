【內會風波】旺角示威者雜物堵路　逾百防暴警驅散　多人遭票控

立法會內務委員會風波今日（8日）鬧得熱烘烘，泛民及建制派在會議室內發生大混戰，有網民發起今晚於旺角、黃大仙等地進行抗議活動。晚上8時，彌敦道有多輛警車戒備，大批防暴警員沿彌敦道高調巡邏，又於西洋菜南街截查多名青年。 至晚上9時許，豉油街、花園街交界有示威者用垃圾桶、發泡膠箱等雜物堵路，防暴警員持槍趕至，清理路障並驅散在場人士。其後警方向至少5人發出違反限聚令告票，有人不滿與警方理論，有女警情緒激動稱，市民如有不滿便在法庭申訴。

示威者於豉油街、花園街交界，用垃圾桶、發泡膠箱、手推車等雜物堵路。（余睿菁攝）

【22：53】1名遭票控男子表示，事發時獨自經過，曾向警方解釋只是剛好於附近消費，惟警方未有理會。

【22：45】警方向至少5人發出違反限聚令告票，1名戴眼鏡男子試圖與警方抗辯，要求警方解釋違反限聚令「8人」定義。1名男警嘗試向他解釋，突然有1名女警激動稱：「你講法例，我同你講法例，張紙後面有細節。」男子稱：「miss請你冷靜啲。」女警反稱：「我畀緊面你啊！」，並大聲稱：「你鐘意就上法庭解釋啦！」

【22：33】另一批防暴警員亦到達彌敦道，往尖沙咀方向推進。

【22：27】西洋菜南街警方再截停搜查至少8人。

【22：15】西洋菜南街警員推進期間，突然有雞蛋從高處墮下，雞蛋未有擊中任何人。

【21：50】西洋菜南街警員突然往亞皆老街方向奔跑推進，暫時未有人被捕。

【21：47】防暴警員手持長槍、盾牌趕至，驅散在場人士，有警員清理路上雜物。

【21：41】示威者於豉油街、花園街交界，用垃圾桶、發泡膠箱、手推車等雜物堵路，有私家車及的士被困未能離開。

【21：25】警方傳媒聯絡隊表示，將會於西洋菜南街推進，要求記者返回行人路。有防暴警員表示，在場市民違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（《規例》）（第599G章），要求他們離開。

【21：22】警方於西洋菜南街拉起橙色封鎖線，其間多次推撞記者，又用胡椒噴劑指向記者，同時有警員截查至少7名青年。

【21：12】警方不斷以揚聲器廣播要求在場人士立即離開。

【21：06】大批防暴警員於豉油街戒備，並廣播稱在場市民違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（《規例》）（第599G章），要求在場人士不要叫囂，現場有人指罵警員。