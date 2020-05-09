遭警「適當武力」制服　涉藏毒非華裔醉漢留院1天死亡

警方於本周四（7日）在尖沙咀處理1宗車輛刑毀案，在彌敦道截查1名醉酒非華裔男子，期間男子曾作出反抗，警方表示，警員在途人協助下，使用「適當武力」將男子制服，並在其身上檢獲毒品。該男子涉嫌刑事毀壞、藏毒及襲警被捕，他其後報稱不適，在現場由救護車送院，惟留院1天後，延至昨午證實不治，案件交由西九龍總區重案組接手調查。

油尖警區軍裝人員於周四（7日）下午約5時巡經尖沙嘴彌敦道時，接獲途人求助，指1名懷疑身上有強烈酒氣的非華裔男，以玻璃樽毀壞1輛行駛中的私家車及推倒1架停泊在上址附近的電單車。

警方表示，警員到場調查時，在彌敦道60號對開截停並搜查該名男子，該名男子在過程中曾激烈反抗及掙扎，警員在途人協助下，使用適當武力將其制服，並在其身上搜出約4克懷疑海洛英。該名男子涉嫌刑事毀壞、藏毒及襲擊警務人員被捕。

由於該名男子身體不適，警員在安排救護車將他送往伊利沙伯醫院治理，他於昨日（8日）下午約5時45分被證實死亡，案件交由西九龍總區重案組人員跟進。警方已聯絡目擊證人，並正在進行全面的現場勘查，稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。

據悉，男子身上沒有身份證明文件，懷疑是印度裔，經初步檢查，發現其身體有擦傷，初步未見有骨折情況，事前亦曾飲過酒，體內酒精濃度高。其死因有待剖屍確認。

據了解，事發時該名醉酒男子在馬路中間猛踢車輛，有人見狀報警求助。3名軍裝警員接報到場後，無法控制該名男子，遂將他按在地上制服，男子曾作掙扎，其後曾被警員押上警車，待救護車到場後，再由救護車將男子送院。