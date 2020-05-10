和你sing│昨大埔超級城和你唱　警拘2人　另2人違限聚令

網民號召昨晚（9日）於大埔超級城參與「和你sing」，晚上7時起於近中庭各層圍欄聚集，並高叫口號。警方表示，昨晚在商場一帶拘捕2名男子涉嫌「在公眾地方行為不檢」，另外1男1女違反限聚令被票控。而警方在大埔超級城C區外行人路位置戒備期間，傳出一聲巨響，現場遺下一個玻璃樽，懷疑有人由高處擲下，警員檢走玻璃樽調查，案件列作「容讓物件由高處墮下」，暫無人被捕。

大埔超級城和你唱，警方拘捕2人，另2人違限聚令。（資料圖片）

昨晚（5月9日）約7時許起，大批人士在安邦路大埔超級城聚集。警方指接獲999求助後派員到場，向聚集人士作出警告，並展開驅散及截停搜查。其間，1名49歲男子在商場一樓投擲一個塑膠瓶到地下樓層，沒有人受傷，涉嫌「在公眾地方行為不檢」被捕。

另外，警員在連接商場的一條行人天橋發現1名24歲男子形跡可疑，遂打算上前截查，但該名男子不合作並叫囂，涉嫌「在公眾地方行為不檢」被捕。

警方亦就在場人士違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）作出多次口頭警告無效，遂向一名15歲男童及一名40歲女子發出定額罰款通知書。此外，人員在安泰路巡邏時，發現懷疑有人由高處向地面投擲玻璃瓶，沒有人受傷。警員檢走玻璃樽調查，案件列作「容讓物件由高處墮下」。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於8人的羣組聚集。警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集，警方絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。