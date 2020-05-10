巴柔男教練對女子抱胸貼下體　鄧穎芝鬧爆涉非禮　教練：有酬演員

今日網上瘋傳數段被指是「巴西柔術」的教學影片，片段由「The MMA of Hong Kong 香港混合武術」的facebook專頁發布，片中男教練與多名女性在公共場所進行示範，其間多次有貼身動作，包括從攬胸、抱大腿，甚至抬起對方大腿而出現雙方胸部與下體緊貼的動作。歌手鄧穎芝在fb發文貼圖譴責事件，質疑該名男教練伺機非禮女學員，其後指與部份女子取得聯絡，已決定就事件報警，並聯絡了社工協助。 網民怒轟男教練借武術教學之名，向女性作「抽水」舉動，懷疑他圖謀不軌。發布影片的fb專頁下午一度關閉。至傍晚重開，過往的教學片已全數刪除，男教練則在新片中現身，辯稱片中的女性是演員，他有支付薪酬及向對方說明動作，對方在整個過程及事後皆無表示不滿，並聲稱：「巴西柔術入面有近距離接觸，一定係緊身抱。」他指現時被網民「起底」，更被歌手挑撥離間，煽風點火，自己已成為受害人。《香港01》正向警方了解事件。

男教練其中一個動作是與1名女子面對面緊貼，女子把頭挨在教練左膊上，雙手環抱教練頸的頸；教練則把女子的左腳抬起至自己腋下，令雙方形成胸貼貼、下體貼下體的狀態。（網上圖片）

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名為「The MMA of Hong Kong 香港混合武術」的fb專頁，曾發布數條疑是教學影片，片段今日（10日）在網上瘋傳，片段是男教練向女子教授武術，女子身穿服動服或貼身服，作學員打扮。

其中名為「泰拳柔術 正確姿勢」的影片顯示，男教練與1名女子相信於公眾場所進行「練習」，教練首先指示對方熱身，其間用手調整其姿態，及後則以下身支撐女子身體，將其往後抬起，並左右搖擺。另一段影片顯示，該名教練與女子面向牆壁上，教練先以手緊箍頸部，其後環抱女子腰部，再將其左腳小腿向後拗，問：「唔知你有冇Feel到崩緊狀態？」又指此套是「頸﹑腰﹑腳」的動作。另外，網上流傳的其他截圖顯示，男教練其中一個動作是與1名女子面對面緊貼，女子把頭挨在教練左膊上，雙手環抱教練頸的頸；教練則把女子的左腳抬起至自己腋下，令雙方形成胸貼胸、下體貼下體的狀態。網民怒斥男教練的動作有對女學員「抽水」非禮之嫌。

根據該fb專頁顯示，可提供教學課程包括泰拳兒童班，以及泰拳減肥班，收費均為500元。其後該專頁及疑為教練的個人fb帳戶均已刪除。

鄧穎芝今次真係好嬲。（IG：vangietang）

曾參與格鬥節目的歌手鄧穎芝在其fb發表千字文，直斥涉事男教練「禽獸不如」，批評沒有任何武術需要如此貼身教學，並希望受害者走出來指證該名男教練。她指已與4名受害人取得聯絡，並決定報警及尋求社工協助。《香港01》就正向警方了解事件。

至今日傍晚，涉事的fb專頁突然重開，但過往的片段已全部刪除，男教練上載2條新影片，回應網民及鄧穎芝的指責。他稱開頻道是為了教授巴西柔術的技巧，「巴西柔術入面有近距離接觸，冇理由捧一個人係離開咁遠捧，用唔到力，一定係緊身抱」。他解釋不是人人有錢上堂做巴西柔術，例如綜援家庭就負擔不起，故他才拍片教學。

他續指，片中女性不是學員，而是演員，事前他曾支付薪酬予對方，「我畀咗人工佢哋」，事前亦有解釋是拍攝泰拳及柔術的片段，對方亦已知悉，過程中亦同意，事後皆沒有表示不滿。他又指有演員曾拒絕箍頸、箍腰，他亦即時停止。他批評鄧穎芝在挑撥離間，煽風點火：「都唔知你做乜鬼，你知唔知咩係巴西柔術先？」直指自己才是受害人，個人資料被公開，家人及朋友亦受到滋擾，「我淨係想幫人，點知𠵱家好心做壞事」。

有網民留言質疑他為何只找女性作演員，男教練解釋因體重及身高相近。網民對有關解釋「唔收貨」，批評身形相近的男性不難找，而且支付薪酬而對女性做出過火動作，並不等同於合法。有人質疑如果教練理直氣壯，毋須將過往的片段刪除，「你可以找男學員親身示範，也可以教2位女學員互相練習，如此大尺度何需你親自出馬？我可以大膽講你絕不是一個合格的教練！武術教練除咗教人技擊，也要時刻提醒自己尊重學員，要避嫌，對異性學員絕不能以身體接觸做借口！」

不少網民直接向該教練「挑機」，指自己習武多年，現質疑其武術根底，想挑戰他打一場MMA。亦有人表示，香港巴西柔道圈子很細，質問他在哪間拳館訓練。