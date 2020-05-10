非華裔醉漢遭警制服翌日死亡　消防﹕男子在警車內已無呼吸脈搏

上周四（7日）1名非華裔醉漢在尖沙咀猛踢車輛，軍裝巡警接報後到場，在途人協助下「使用適當武力」將該名男子制服，其間男子曾作出反抗，遭強行按地制服，其後他被帶上警車，再由救護車送院，延醫至翌日證實不治。消防處表示，當日下午接獲緊急救護召喚後9分鐘到場，救護員為警車內1名男子檢查，發現他當時沒有呼吸脈搏，立即為其進行急救。 事發現場附近店員稱，事發時該男子上身赤裸，當時警員與2名途人合力將他制服，當時他不停大力掙扎，警員曾使用警棍，其後要由警員「拖佢上（警）車度，佢都唔係好郁」。

消防處表示，上周四（7日）下午5時55分，接獲1宗位於尖沙咀彌敦道與加拿芬道交界的緊急救護召喚，隨即調派救護車前往現場。A360號救護車約於‪下午6時04分抵達，救護人員在警車內為1名男子檢查，發現他當時沒有呼吸脈搏後,，即時為他進行急救。救護車約於‪下午6時09分離開現場 ，於‪下午6時19分將病人送抵伊利沙伯醫院急症室。

附近店舖的店員洪小姐表示，事發時除警員外，亦有2名途人協助制服涉事男子，尚時他上身赤裸，不停大力掙扎，警員曾出動警棍制服事主，她指「（男子）好大力，如果唔係另外2個人（南亞裔途人），1個捉住手、1個捉住腳，差佬都捉唔到」。洪小姐又憶述，男子其後由警員「拖佢上車度，佢都唔係好郁」。她對於事主身亡感到驚訝，據她所知，警員於上周五（8日）曾到店舖附近調查。

在事發現場毗鄰的美麗都大廈一帶兜售物品南亞籍男子則指，當日有路經涉事位置，見到救護車在場，男子被制服在地上，當時並無呼叫或掙扎，惟他不清楚事件經過。

警方昨日表示，油尖警區軍裝人員於周四（7日）下午約5時巡經尖沙嘴彌敦道時，接獲途人求助，指1名懷疑身上有強烈酒氣的非華裔男，以玻璃樽毀壞1輛行駛中的私家車及推倒1架電單車。

警員在彌敦道60號對開截停並搜查該名男子，對方在過程中曾激烈反抗及掙扎，警員在途人協助下，使用適當武力將其制服，並在其身上搜出約4克懷疑海洛英。該名男子涉嫌刑事毀壞、藏毒及襲擊警務人員被捕。

由於疑犯身體不適，其後由救護車送往伊利沙伯醫院治理，至周五（8日）下午約5時45分證實死亡，案件交由西九龍總區重案組人員跟進。據悉，男子身上沒有身份證明文件，懷疑是印度裔，經初步檢查，發現其身體有擦傷，初步未見有骨折情況，事前亦曾飲過酒，體內酒精濃度高，死因有待剖屍確認。