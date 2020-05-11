母親節和你SING｜警指示威者縱火堵路　旺角一帶拘逾200人

限聚令放寬，加上周日母親節，網民號召到各大型商場「和你SING」，入夜後演變為旺角衝突，有群眾在彌敦道、西洋菜南街一帶聚集。警方指示威者堵路縱火，舉藍旗警告並驅散，防暴警衝前制服多人。消息指警方在旺角拘捕逾200人，立法會議員鄺俊宇涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。

警方指示威者縱火堵路，據悉在旺角一帶拘捕近200人。（盧翊銘攝）

《逃犯條例》修訂風波未止，網民趁周日發起大型商場「和你SING」，入夜後由商場走到街頭，示威者開始走出彌敦道，演變成旺角衝突。旺角昨晚（10日）8時許開始火頭處處，示威者在彌敦道與旺角道交界快閃堵路，用雜物放滿馬路。於豉油街戒備的防謈警員，於多次警告要求聚集人士散開後，突然出動衝前驅散。警方在西洋菜南街、山東街舉起藍旗警告在場人士涉非法集結，並施以胡椒噴霧。

晚上11時許，警方在facebook專頁發帖指入夜後示威者於旺角一帶集結，大聲叫口號，並以雜物堵路，破壞社會安寧。另外一些暴力示威者更在奶路臣街、西洋菜街、山東街及豉油街縱火，嚴重危害公共秩序及在場人士的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況採取驅散及拘捕行動，呼籲在場人士及附近街道的市民離開。

警方拘捕多人，包括立法會議員鄺俊宇。（鄭子峰攝）

鄺俊宇疑掟水樽 涉在公眾地方行為不檢被捕

警方使用胡椒噴霧作出驅散，現場人士包括記者中椒。防暴警在彌敦道近恆生銀行外舉起藍旗，期間曾舉起防暴槍，但未有使用。消息指，警方在旺角一帶拘捕近200人。立法會議員鄺俊宇山東街及彌敦道交界，取出大聲公與防暴警理論時遭噴椒，期後被壓頸及按於地上。鄺俊宇正在伊利沙伯醫院治理。

警方表示昨晚上約10時40分，警方發現多人在旺角山東街及彌敦道交界聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警員多次警告現場人士離開，其間一名37歲姓鄺男子將一個水樽丟向現場警務人員的方向，警員遂將他拘捕。鄺俊宇涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，現正被扣留調查。案件交由西九龍總區重案組跟進。

母親節翌日中午仍有數十名家屬在警署門外查詢家人被捕情況。（蔡正邦）

警方稱，截至今日中午12時，警方在全港各區共向19名違反《規例》的人士發出定額罰款通知書。此外，人員共拘捕約230人，年齡介乎12歲至65歲，涉及罪名包括非法集結、藏有工具可作非法用途、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產、藏有攻擊性武器、藏毒、公眾地方行為不檢、阻礙警務人員執行職務、襲擊警務人員及未能出示身份證明文件等。