天水圍和你Sing｜六旬婦拍照遭腳踢潑水　3男被捕　最細15歲

網民上周三號召到天水圍+WOO嘉湖（前稱嘉湖銀座）商場1期中庭，進行「圍城和你sing」活動。當晚1名69歲婦人被指「影大頭」，與在場人士發生爭執，她被包圍指罵，被人用鐳射筆照射及被潑水，更有人用腳向其後腦踢了一腳。元朗警區重案組調查後，由上周六起一連三日，分別在天水圍、油麻地及旺角拘捕3名男子，年齡介乎15至22歲，其中1人為學生，涉嫌「非法集結」及「襲擊」。

六旬婦事後坐在地上。（資料圖片）

元朗警區警司（刑事）歐陽肇剛表示，上周三（6日）網民在網上號召到天水圍一商場參加「和你Sing」的公眾集會，當晚8時半，有約100人在商場聚集，高叫口號及唱歌，警方到場驅散，部分市民應要求離開，但仍有部分人在商場空地繼續聚集。至晚上10時半，一名69歲女子途經上址，由於上址人群眾多，情況混亂，女子用手機拍攝，通知家人留意人身安全，不要外出，在場人士質疑她拍攝的動機，將她包圍及作出指罵，有人利用鐳射筆照射女子，又用腳踢她，再向她潑水及投擲水樽，並用腳向其後腦踢了一腳，過程1分鐘。

警方到場後，涉案人士已離開現場，案件交由元朗警區重案組第1隊調查。警方經深入調查後，發現有至少3名男子涉案，並鎖定他們的身份。上周六（9日）至今日（11日），警方先後在天水圍、油麻地及旺角拘捕3名男子，年齡介乎15至22歲，2人報稱無業，1人報稱學生，涉嫌「非法集結」及「襲擊」。他們仍被扣留調查，警方的調查仍然繼續，不排除稍後更多人被捕。

歐陽肇剛指，警方絕不容忍任何暴力事件發生，不論因何原因發生或涉案人士有何背景，只有涉案人士犯案，警方會全力調查，將他們繩之以法。他又指，案件中有年輕人在眾目睽睽之下，襲擊年近70歲的老人家，行為殘暴及令人髮指，警方強調有決心及能力偵破任何暴力事件，並呼籲市民，包括年輕人，提高守法意識，切勿以身試法。