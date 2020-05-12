和你唱｜慈雲山中心市民「和你唱」　防暴警三度入商場驅散

本港新型冠狀病毒疫情稍為緩和，政府的限聚令放寬至8人。今晚（12日）有網民發起於黃大仙慈雲山中心「和你唱」活動，提醒參與人士保持1.5米距離。晚上8時，有數十名人士於中庭聚集高叫口號，隨即有近百名防暴警員持槍進入商場，要求聚集人士離開，其間並未有拘捕或票控任何人，氣氛大致和平。

防暴警員進入商場要求市民離開。（魯嘉裕攝）

【22:26】立法會議員胡志偉表示，認為今晚體現了「Be water」的精神，市民既能表達意見，亦沒有人被捕或票控。

【22:26】最後一批警員登上警車離開。

【22:13】1名支持警員的女士與持不同政見男子爭坳，警員隨即舉機拍攝男子，之後勸雙方停止爭坳。

【21:53】警員拍攝商場情況後，防暴警員再次撤退至巴士總站位置戒備。

【21:44】防暴警員到商場5樓巡邏，之後返回4樓，手持攝錄機的警員不斷拍攝商場內情況，之後再到3樓巡邏。

【21:23】大批防暴警員再次進入商場，分批於4樓及5樓巡邏，有警員手持攝錄機拍攝。

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【21:16】有救護員抬著擔架到場，進入商場內的大快活，大快活內1名女子疑因不適接受救護員治理。

【21:08】商場內仍有數十人聚集，有人播放「願榮光歸香港」及高叫口號。

【20:53】防暴警員離開商場，再次退至巴士總站戒備。

【20:42】防暴警員仍於商場各層樓戒備。

【20:36】立法會議員胡志偉亦到場，防暴警員於5樓巡邏，有餐廳仍營業中，餐廳見狀關門。

【20:33】防暴警員再次進入商場，指在場市民違反第599G《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，要求他們離開。

【20:30】防暴警員收起橙色封鎖線，後退至巴士總站。

【20:28】區議員岑宇軒、張茂清、莫綺霞等到商場了解事件。

【20:22】逾百防暴警員進入商場，部分警員手持防暴槍及盾牌，商場內有店舖落閘。防暴警員拉起橙色封鎖線，禁止市民靠近中庭玻璃圍欄，有市民未能離開感不滿，向警方表示「我上來食飯咋！」，警方大聲要求她離開。

【20:20】慈雲山中心巴士總站有大批防暴警員戒備，警員持揚聲器表示將會進入商場。

【20:09】於區內居住的林先生表示，個人希望換走特首及要求普選，今晚不擔心被警方拘捕，希望「香港人加油」。

【20:05】現場人士高唱「願榮光歸香港」

【20:02】商場中庭有約數十人聚集，並高叫口號，有人拿出「光復香港 時代革命」旗幟。