深水灣海豚Dave與同伴不畏人類　海洋公園保育基金籲：保持距離

日前一條亞熱帶斑現身港島深水灣，吸引不少市民及泳客聞豚而至，希望能親身接觸海豚。海洋公園保育基金表示， 該條亞熱帶斑海豚Dave，早於2016年已在西貢水域出現，海洋公園及漁護署一直有密切觀察海豚身體狀況，惟自去年5月起，Dave越來越習慣與人類接觸。海洋公園保育基金指，人類接觸海豚的行為，會降低海豚警惕性及尋回同伴的意志，呼籲市民跟海豚保持距離，不要騷擾海豚。

日前海豚Dave深水灣再次出現，有不少市民及泳客到場，希望一睹海豚風采。當時有泳客形容Dave不畏陌生，多次主動游近泳客，又以身軀接觸人類。

海洋公園保育基金表示，早於2016年12月，Dave與兩條亞熱帶斑海豚同伴已於西貢水域出沒，海洋公園的海洋生物擱淺行動組及漁農自然護理署，一直密切觀察海豚健康狀況，行動組成員曾到水中為海豚進行簡單檢查，當時海豚對人類存有戒心及避諱。

人類接觸降低海豚警惕性及尋回同伴意志

自去年5月起，有不少市民發現Dave的蹤影，更上載與Dave於水中互動的影片及相片，Dave亦越來越習慣與人類接觸。海洋公園保育基金對此感到憂慮，強調「人類接觸海豚的行為，會降低海豚警惕性及尋回同伴的意志」，又認為野生動物的行為較難預測，人類與海豚互動，有一定危險性。香港海洋公園保育基金總監布文傑表示，「香港擁有豐富的野生生態，人人都有責任互相尊重。」

香港海洋公園保育基金呼籲市民跟海豚保持距離，不要騷擾海豚，亦要求市民停止餵飼、觸摸或靠近該海豚。若發現懷疑鯨豚擱淺個案，可致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。