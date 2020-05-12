33歲保安扮教練攬胸貼下體　涉非禮4女被捕　警﹕曾學短暫跆拳道

周日（10日）網上瘋傳數段疑為巴西柔術教學影片，片中男教練與女子疑作教學示範，其間多次做出身體親密接觸的動作，包括攬胸、下體緊貼等，惹來網民怒轟有人疑借教學之名「抽水」。據悉，4名年齡介乎17歲至52歲的女受害人，早前向《風雨蘭》求助，風雨蘭通報警方後。沙田警區重案組今午（12日）以涉嫌非禮，在禾輋邨拘捕涉案33歲男子。警方初步調查發現，疑犯透過Facebook招攬演員，在沙田人流較少的休憩地方進行試鏡，以不同動作趁機觸摸事主身體及敏感部位。疑犯沒有任何武術導師資格，只學過短暫的跆拳道。

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據了解，4名女受害人早前向關注婦女性暴力的組織《風雨蘭》求助，該組織向警方通報事件，人員遂作出調查，並在今午拘捕自稱是巴西柔術教練的男子。據悉，被捕男子33歲姓梁，報稱任職保安員。他身型瘦削矮小，未婚，亦沒有女朋友，現時與父母同住。警方初步調查後，發現他沒有任何武術導師資格，只學過短暫的跆拳道，他與沒有與任何影視娛樂工作有關。

負責調查案件的沙田警區刑事調查隊第5隊主管鍾美琪督察表示，涉案33歲姓梁男子涉嫌與今年4月至5月間、在沙田發生的4宗猥褻侵犯（非禮）案件有關，分別是4月21日沙田公園、5月2日至9日源禾路體育館附近空地發生。4名受害人皆為女子，年齡介乎17歲至52歲，職業為學生、模特兒、特約演員。疑犯由今年3月開始，透過社交平台Facebook招攬演員，以提供拍攝工作為幌子接觸受害人。如果完成試鏡後，之後的拍攝可以得到數百元的酬勞。

之後，他相約受害人到沙田上述地段，訛稱需要拍攝武術指導視頻作試鏡之用，拍攝過程為1小時。疑犯設好腳架進行拍攝，其間以不同動作趁機觸摸事主不同地方，例如多次使用雙手及下體非禮受害人身體及敏感部位，每個動作歷時1至2分鐘。當時受害人感到羞辱，但因受驚而未能及時作出反抗。而犯案過程中，只有疑犯及女事主2人。4名受害人最終亦沒取得任何酬勞。沙田警區重案組經深入調查後，於今日（12日）下午4時許，在沙田禾輋邨拘捕涉案疑犯。

由於相信有其他受害人未報案，警方呼籲，任何人士如遭到以上經歷，可與沙田警區重案組聯絡，電話為3661 2755。警方亦強調，以任何形式的風化案都是非常嚴重，利用受害人急於找工作的心理作出侵犯，行為令人髮指，警方會嚴厲執法。警方提醒市民，網上社交平台的資訊有真有假，用家要做足資料搜集，以免墮入騙徒陷阱。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，猥褻侵犯最高可判罰10年，切勿以身試法。

被捕疑犯身型瘦削。（林振華攝）

有關片段及照片於本周日（10日）在網上瘋傳，歌手鄧穎芝當日曾發千字文譴責事件，直斥有人涉嫌非禮，形容有關行為「禽獸不如」。昨午她再於fb出新帖文，稱會與公民黨區議員余德寶合作幫助大家，並指越來越受害人挺身而出，稱讚她們「你哋真係好勇敢」，感謝她們對其信任。公民黨區議員余德寶昨表示已接觸6名受害人，他已尋求律師意見，並將受害人轉介予風雨蘭中心。