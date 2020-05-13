「男教練」非禮案　余德寶指至少10人受害　疑有未成年少女

周日（10日）網上瘋傳數段疑為巴西柔術教學影片，片中「男教練」與女子疑作教學示範，其間多次做出身體親密接觸的動作，包括攬胸、下體緊貼等，惹來網民怒轟有人疑借教學之名「抽水」。沙田警區重案組昨午（12日）以涉嫌非禮，在禾輋邨拘捕涉案33歲男子。 跟進件的公民黨區議員余德寶估計至少有10名受害人，其中4人昨日已到警署報案，並懷疑有受害人未年滿18歲。

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公民黨區議員余德寶向《香港01》表示，目前已接觸6名女受害人，以年輕女性為主，其中4人已在昨日到警署報案及落口供，其餘受害人將於今明兩日報案。余估計至少有10名受害人，亦從相關巴西柔術教學影片中發現，從外貌及身高推算未滿18歲的受害人，呼籲相關人士挺身報案。

被捕男子33歲姓梁，報稱任職保安員。他身型瘦削矮小。（資料圖片／林振華攝）

律師：有完善制度保障證人權益

今早，余德寶與公民黨立法會議員陳淑莊、歌手鄧穎芝及陳惠源律師在Facebook進行直播，交代案件進展。陳惠源律師指出，許多風化案的受害人因擔心講錯、講漏而不去報案，令案件往往不了了之。陳律師稱，法庭不是考驗記憶，呼籲受害人放心將事實說出來，「即係有啲野記錯、講漏咗，只要考慮所作供詞均為事實就可以」。

此外，本港法律體系保障風化案及家暴案證人之權益，一般可向法庭申請「脆弱證人」特別安排，包括以屏風遮掩證人、出入法庭用私人通道，使公眾看不到證人容貌；法官亦可指示傳媒用英文字母代替證人名稱，以保護證人身份。

鄧穎芝自爆訓練MMA曾遭非禮

歌手鄧穎芝亦在直播中透露在泰國訓練MMA（綜合格鬥）曾遭非禮，「當刻覺得好唔舒服、好驚、成個人呆晒」，最後因怕尷尬而沒有發聲，她為此感到後悔，認為受害人要撐身而出，「唔好令佢哋變成慣犯」。鄧穎芝亦以藝人身份指出，一般演員招募程序不會是1對1形式，「正常會有導演、攝影師，完全唔會有身體接觸」。