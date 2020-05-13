【和你唱．總覽】多區和你唱　警沙田拘4人　1人涉刑毀喜茶

今日（13日）是行政長官林鄭月娥的生日，有網民發起晚上7時半在多區商場「和你唱」，稱為林鄭月娥慶祝，地點包括時代廣場、朗豪坊、沙田新城市廣場、屯門市廣場等。晚上7時許，各區商場開始有逾百人聚集，高叫口號，商場外則有防暴警員嚴陣以待。 晚上近9時，新城市廣場喜茶外，1名黑衣男子懷疑擊毀喜茶店內的電子屏幕，被2名便衣警員制服，1名女士途徑打開雨傘伸向便衣警員，便衣警員隨即施放胡椒噴劑，多名記者及市民被射中感不適。晚上10時許，警方再於百步梯對開拘捕3名男子。

晚上約9時，新城市廣場有便衣警員制服1男子，並向在場人士施放胡椒噴劑。（羅君豪攝）

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【23:15】旺角：有便衣警員被現場人士認出，雙方追逐，便衣警員登上警車離開，大批防暴警員再次到達彌敦道，逗留數分鐘後離開。現場消息指，剛才有2名身穿黑衣的便衣警員被現場人士發現攜帶胡椒噴霧在身，於是進行追趕。2人由砵蘭街跑出彌敦道，並在防暴警員掩護下登上警車離開。

【22:45】旺角：警員登車離開，砵蘭街再次約有數十人聚集，不時高叫口號，包括「五大訴求 缺一不可」等。

【22:41】旺角：旺角站E1出口有2男女與在場人士口角並推撞，現場聚集人士大叫「開遮」。有義務急救員分隔雙方，希望大家冷靜，其後大批防暴警員趕至，護送2人離開。

【22:29】沙田：警員陸續撤退，大批人士不斷指罵。

【22:23】沙田：2名身穿白衣的男子被警方拘捕，暫未知兩人被捕原因。

【22:17】沙田：區議員李志宏斥責警方推撞他，警方要求他後退封鎖線外，雙方情緒激動一度爭執。封鎖線內有1名男子被警方截查，警民關係科指該名男子騷擾其同事。

【22:15】沙田：通往新城市廣場的樓梯有至少4名人士被警方截查。

觀塘apm外有防暴警員持槍戒備。（羅國輝攝）

【22:14】沙田：大批警員到場驅散大會堂外聚集人士，有警員手持胡椒噴劑指向人群。

【22:05】沙田：被捕中年男子登上救護車接受救護員治理，其友人早前稱他患有心臟病。

【22:00】旺角：郎豪坊內聚集人士於砵蘭街一帶逗留並高叫口號，一度走出彌敦道，其後散開，大批防暴警員由山東街駛至彌敦道，驅散在場人士。

【22:00】沙田：1輛救護車到達百步梯對開

【21:55】旺角：油尖旺區區議會副主席、公民黨余德寶也有到朗豪坊一帶，他表示與數名區議員分工輪班，監視市民的活動及警方執法的情況，認為今晚的活動是平和，不希望今晚會出現大圍捕的情況。

【21:51】沙田：區議員要求與指揮官對話，警方大叫「唔好衝擊防線」

【21:44】沙田：大會堂對開，1名中年男子被警方拘捕，其雙手被鎖上手扣。現場1名女士指，早前親眼目睹有2人叫口號，之後已離開，警方誤以為此中年男子叫口號，因此將他拘捕，她情緒激動稱警方濫捕。1名年輕男子表示，事發時與被捕友人坐在百步梯，有人途徑高叫口號，警方上前指2人高叫口號破壞社會安寧，年輕男子向警方表示並非他們2人大叫，要求警方解釋拘捕理由，警方著他上庭解釋。他引述警方指友人涉公眾地方行為不檢被捕，自己則因「有禮貌」而被釋放。他又稱其友人患有心臟病，將被帶往沙田警署。

【21:36】旺角：朗豪坊正門有近100人聚集及高叫口號。

【21:23】旺角：朗豪坊有人拿出一個假的生日蛋糕，有人將林鄭肖像貼在地上「打小人」，向其照片撒溪錢，並大叫「唔好留喺香港啦！」

【21:16】警方於社交網站表示，晚上接近9時，有暴徒突然闖入沙田新城市廣場內一間飲品店，擊碎多部電子屏幕，拆毀電子儀器及其他設施，在附近的便衣警務人員立即上前阻止及制服疑犯。過程中，有人突然打開雨傘並向警察方向揮動，現場警務人員一度施放胡椒噴劑。警方警告暴徒停止破壞商店及一切違法行為，警方會果斷採取執法行動。

【21:09】沙田：被制服男子雙手被反鎖，警員將他帶走，現場人士詢問其名字，警員同時大聲叫喊。

【20:55】沙田：現場遺下數張染血紙巾。

【20:51】沙田：新城市廣場4樓喜茶外，有2名便衣警員制服1名黑衣男子，便衣警員拿出胡椒噴劑指向在場記者，1名女士途徑打開雨傘伸向便衣警員，便衣警員搶去雨傘，隨即施放胡椒噴劑，其後再向記者群施放胡椒噴劑，多名記者及市民被噴中感不適，即場接受義務急救員治理。大批防暴警員趕到，拉起橙色封鎖線，要求記者後退，現場一片混亂，暫未知該名男子因何事被捕。

【20:48】奧海城：現場有人呼籲晚上9時前往朗豪坊。

【20:45】旺角： 朗豪坊有一個水樽從高處掉下，但無人受傷，保安上前了解並檢走水樽。

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【20:39】銅鑼灣：時代廣場有人放下1包冰，上面寫著「忠誠勇毅 冰贈腦細」。

【20:37】大埔：大埔超級城防暴警員未有進入商場，一直在商場外巡邏。

【20:26】中環：ifc中庭聚集人士已全部散去。

【20:20】荃灣：荃灣廣場大批軍裝警員進入商場，驅散在場聚集的市民，其後登上商場1樓位置，指示市民離開，有警員手持胡椒噴霧。商場部分店舖已落閘。

【20:17】大埔：有人於中庭位置擺放1把黑色雨傘，牆上亦有人貼上抗議政府字句。

【20:15】沙田：港鐵站有防暴警員戒備。

【20:13】觀塘：apm中庭亦有人聚集，有店舖落半閘。

【20:12】大埔：大埔超級城有數十名人士聚集，防暴警員於商場外戒備。

【20:05】旺角：朗豪坊突然有人大叫「有警察」，商場內聚集人士四散，保安指示現場人士可以從砵蘭街後門離開。

【19:57】中環：ifc中庭有約50人聚集，他們間中叫口號，附近的店舖關上大門。

【19:56】旺角：朗豪坊的商舖開始落閘關門，場面氣氛平靜。

【19:45】沙田：新城市廣場各層有數十名市民聚集，他們高叫｢光復香港，時代革命｣、｢五大訴求，缺一不可｣等口號。商場廣播呼籲人士請勿聚集。

【19:34】 旺角：朗豪坊正門4道玻璃門關上。

【19:30】奧海城：奧海城廣場2期中庭內，有逾數十名人士於商場中庭位置各層欄杆聚集，開始叫口號及於玻璃上張貼告示貼，亦有人高舉旗幟。

【19:30】銅鑼灣：時代廣場有逾50人聚集，高呼｢光復香港，時代革命｣、｢五大訴求，缺一不可｣等口號。

【19:30】屯門：警方於屯門大會堂外截查數名青年。