【和你唱】新城市廣場喜茶遭刑毀　便衣警拘黑衣人兩度噴椒

網民今日（13日）於全港多區商場發起「和你Sing」活動，其中於沙田新城市廣場，晚上近百人於中庭近圍欄位置聚集，其間於商場4樓位置飲品店喜茶，被人毀壞電子屏幕等設施，兩名便衣警員於商場內制服一名黑衣人，其間兩度施放胡椒噴霧。警方於Facebook警告「暴徒」停止破壞商舖及一切違法行為，警方會果斷採取執法行動。

晚上7時半起近百名參與人士，於沙田新城市廣場中庭近圍欄位置聚集。（羅君豪攝）

網民今日（13日）於全港多區商場發起「和你Sing」活動，聲稱為行政長官林鄭月娥慶祝生日，其中於沙田新城市廣場，晚上7時半起近百名參與人士陸續於中庭近圍欄位置聚集高叫口號及唱歌，防暴警員傍晚起一直於商場外戒備。

便衣警拘黑衣人兼噴椒 警：暴徒毀壞店舖設施

至晚上8時許，兩名便衣男警突然於商場4樓飲品店喜茶的門外，一人將一名黑衣人制服在地，另一人於背囊內取出一支胡椒噴霧，其間按壓黑衣人的便衣男警大叫:「幫我打電話叫佢哋過嚟」，其後接過胡椒噴霧指向在場人士要求「企開啲」，一名女子其間打開一把雨傘指向兩名警員，男警隨即奪走雨傘及施放胡椒噴霧。男警其後又回頭大喝，並向其背後拍攝中的人士噴胡椒噴霧，包括身穿反光衣的記者。大批軍裝警員到場增援，警員其後將被制服的黑衣人帶走。

警方Facebook專頁指，事發當時有暴徒突然闖入商場內一間店舖，毀壞多部電子屏幕、電子儀器及其他設施。在附近的便衣警務人員立即上前阻止及制服疑犯，過程中有人突然打開雨傘並向警察方向揮動，現場警務人員一度施放胡椒噴劑。