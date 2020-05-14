車隊涉沙頭角禁區落貨走私　海關警方檢2,300萬元貨　扣9車1快艇

海關與水警採取聯合行動，本周二（12日）在沙頭角禁區偵破一宗走私的案件，私梟利用持有禁區紙的車隊運載走私貨品入禁區，再由快艇接應駛返內地。行動中，執法部門撿獲一批懷疑走私貨物，包括4,700部Iphone、328盒燕窩、化妝品及日用品等等，估計市值約2,300萬元；拘捕兩名分別47及49歲男子，並扣查3輛貨車、6輛私家車和一艘快艇。

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海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官鄭德榮指，海關人員發現有人於沙頭角禁區進行走私活動，不法分子利用持禁區紙的貨車將大量走私貨物運送到邊境禁區內的露天停車場，由持有禁區紙的七人私家車快速散貨，駛至順隆街避風塘將貨物用特製木梯運至快艇，再往內地方向逃走。

本周二凌晨，海關聯同水警再次發現有1輛私家車及2艘快艇於避風塘走私貨品，果斷採取執法行動。當執法人員上前截查之時，7至8名不法分子立即登上快艇，高速離開香港水域往內地方向逃去。行動中，一共扣查3輛貨車、6輛私家車及一艘快艇，檢獲大批化妝品、日用品、食物及電子產品。2名涉案車主被捕，現正保釋候查；案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

鄭德榮續指，是次走私貨品種類繁多，包括化妝品、燕窩、遊戲產品等等。他估計，近月疫情促使走私集團運作，因為陸路跨境受障礙，而內地對貴價貨品有一定需求，走私集團利用此契機將商品運往內地出售圖利。

不法分子利用特製木梯將貨車快速運往快艇上。（陳諾希攝）

海關認為，內地對許多貨品收取入口稅及增值稅，成為不法分子走私貨物的誘因。海關海域調查組指揮官張國賢舉例，化妝品需收50%關稅、蘋果智能電話收23%關稅、其他手機品牌的入口稅及增值介乎33%至93%不等，而燕窩需收93%關稅並要出口證。於2018年度，海關破獲62宗海上走私案件，涉及1億5千萬元；2019年破獲 55宗海上走私案件，涉及1億6千萬元；2020年1月至今共破獲25宗海上走私案件，總值1億5千萬元。張國賢估計部分陸路口岸因疫情關閉，使不法分子從海路走私。