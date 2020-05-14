反修例至今8337人被捕　警再控28人參與暴動罪　最細13歲

去年8月29日晚，有大批示威者包圍深水埗警署，警方指當晚有人向警署投擲磚塊及以鐳射光照射警員，大批警員進行驅散行動，當晚18名男女被捕，年齡介乎13歲至41歲，其中兩男一女去年被控一項「參與暴動」罪。警方經調查後，再控告11男3女涉嫌「參與暴動」及「藏有攻擊性武器」等罪名。 警方於反修例事件中截至今晨（14日），共拘捕8337人，當中1448人涉暴動罪，其中581人已被控暴動。

去年8月29日，大批示威者包圍深水埗警署，警方當晚拘捕18人。（資料圖片）

大批示威者當晚包圍深水埗警署。（資料圖片）

西九龍總區重案組總督察盧嘉晉指，警方關心年輕人犯法情況。（黃廸雯攝）

警方指被捕的14男4女中，2男1女於去年8月31日已各被控一項「參與暴動」罪。西九龍總區重案組總督察盧嘉晉表示，警方經過繼續調查、及與律政司研究證據，認為有足夠證據以「參與暴動」及「藏有攻擊性武器」等起訴其餘15人，由於當中有13人早前拒保候查，警方今日拘捕12人及通緝一名在逃人士。西九龍總區重案組繼續跟進調查案件，並追緝一名在逃男子，被控人士將於6月16日在九龍城裁判法院提堂。

盧嘉晉指，被捕18人當中有12人報稱為學生，另外當中8人為18歲以下，盧嘉晉指警方關心年輕人犯罪情況，不論任何職業、年齡，警方如有證據都會以適當罪名起訴有關人士。

反修例至今8337人被捕 581人被控暴動

另外就去年11月18日理工大學衝突，警方拘捕13男2女，當中8男2女其後拒保候查，5人則保釋候查，警方經調查後，今日（14日）在全港各區共拘捕7男2女，連同該5名獲保釋男子，警方暫時共起訴該14名年齡介乎18至60歲的男女一項「參與暴動」罪，其中4人另加控一項「管有工具可作非法用途」罪，1人另加控一項「在公眾地方管有攻擊性武器」罪。

商業罪案調查科總督察陸振中表示，反修例事件中警方截至今晨，共拘捕8337人，當中1448人涉暴動罪，其中581人已被控暴動。陸指警方執法不論涉及人士背景、職業及身份，於有合理懷疑下警方便會作拘捕，而於足夠證據下便會作檢控，即使被捕人拒保獲釋，亦不代表日後不會被檢控，警方會繼續專業調查每一宗案件。