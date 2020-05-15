上酒店會交友App女友人　開門驚見4大漢　被毆兼挾持提款

長沙灣元洲街晚上發生企圖搶劫案，一名31歲男子疑被數名賊人駕車由葵涌挾持至長沙灣一間自助理財中心提款，其間男子欲逃走大叫救命被賊人毆打，途人報警後賊人逃去，事主幸力保不失，頭部受傷送院。現場消息指，男事主早前於交友App結識一名女子，今晚約定在葵涌一酒店見面，惟被女友人帶到房間後，發現4名大漢竟於房內等待，事主被毆後挾持到上址提款。

警員封鎖現場調查。（余睿菁攝）

現場遺下血跡。（余睿菁攝）

現場消息指，31歲男事主任職設計，他兩星期前透過交友程式「SayHi」，結識了一名女子，兩人相約今晚到葵涌青山公路葵涌段443號悅品酒店見面。惟男事主晚上由女友人帶到酒店房間後，赫然發現4名大漢於房內等待，包括兩名本地及兩名南亞裔男。4人隨即將男事主毆打及搜身，並提供衣服供男事主更換。其後男事主被賊人帶上車，前往長沙灣元洲街395號一間恒生銀行自助理財中心提款，事主提款1萬元後，靈機一觸欲由中心另一出入口逃走，惟被賊人截停毆打，其間有途人發現報警，事主幸力保不失。警方現正追緝涉案數名疑人，案件暫列作企圖搶劫及襲擊案。

警員到場拉起封鎖線調查，男事主後腦位置受傷，現場遺下血跡及紙巾。現場消息指，賊人將男事主的交友程式紀錄刪除，而於提款過程中男事主一度扮作輸入失敗無法提款，惟隨即被賊人喝罵。