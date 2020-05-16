【輔警走火】柴灣警署男輔警配槍走火　右大腿中彈受傷　重案調查

柴灣警署發生警槍「走火」事件。昨日（15日）深夜時份，據報警署內有1名男輔警的佩槍「走火」，該名輔警大腿被擊中受傷，事後被送往東區醫院治理。據了解，涉事輔警返通宵更，事發時他在警署槍房取槍後，檢查期間意外走火，子彈擊中其右大腿，幸傷勢不重，清醒被送往東區醫院治理。

警方指，1名隸屬柴灣分區的輔警警員，於柴灣警署內為1支左輪配槍上彈時，懷疑意外走火，發射1發子彈，擊中其右大腿。該名警員清醒送往東區醫院治理。警方重申，警隊就使用裝備有嚴格的規定，案件現正由東區警區重案組第2隊跟進調查。

據了解，軍裝警員現時使用左輪、點三八口徑手槍。翻查資料顯示，史密夫威遜軍警十型重槍管手槍（Smith & Wesson Military & Police，簡稱點三八），是美國製的左輪手槍，0.38吋口徑，重35安士，槍管長度4吋，總長度1 1/4吋，可填裝6發子彈，由於結構簡單，堅實耐用及價格便宜，多國警察及執法部門亦有使用。

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