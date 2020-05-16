本港3日內發生3宗老人鯁喉事件，造成2死1昏迷。今日（16日）早上9時許，觀塘協和街303號協威園1單位內，1名老翁進食時疑鯁喉陷入昏迷，其媳婦報警求助。救護員接報到場，將昏迷的老翁送往聯合醫院，惜搶救無效證實不治。死者為一名80歲姓林男子，警方初步調查後相信事件無可疑，案件列作送院時死亡。

用雙手從後方按壓患者腹部，利用肺內空氣將異物推出體外。（香港消防處／ 影片截圖）

急症科專科醫生李家興表示，一般人鯁喉時會出現難以發聲及氣喘情況，使身邊人得悉患者出現鯁喉情況，需立即召救護車。等待救護員時，旁人可以用雙手從後方按壓患者腹部，一隻手握拳頭、另一隻手則緊握該拳，不停向後及向上大力壓迫傷者胸骨位置，使橫隔膜向上提升，利用肺內空氣將異物推出體外；當小孩不幸鯁喉，可以用手大力拍其背部中間位置，協助把異物咳出。患者一旦呼吸不暢順、陷入昏迷，則要將他平放在地上，為他施心外壓直至救護員到場。

協威園1單位內，1名老翁進食時疑鯁喉陷入昏迷，送院後不治。（鄧栢良攝）

今年本港有人鯁喉事件：

2020年5月14日上午11時半，九龍城老人院內1名63歲姓羅的男院友，疑食飯時鯁喉陷入昏迷。同日下午4時許，馬鞍山恆安邨安老院內1名74歲姓黃男院友，在進食期間懷疑鯁喉昏迷。救護員接報到場，將昏迷老翁送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。