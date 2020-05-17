波子衝路障｜確保司機持有效車牌　律師:租或借車主需負上刑責

今日（17日）凌晨時份，警方在馬鞍山設置路障期間，一輛黃色保時捷駛至突然加速衝越路障，多名警員見狀隨即登車追截，並將車輛截停制服，揭發駕車司機早於2015年已遭停牌。現場消息指，43歲姓葉男司機聲稱車輛向友人借用，而資料顯示，該輛保時捷由本港一間租車公司持有。 大律師陸偉雄表示，任何人向他人租或借出車輛時，需確保對方持有有效駕駛執照，否則即干犯「容許他人無牌駕駛」罪行。

被捕司機遭黑布蒙頭搜車，同車女乘客（紅袋者）亦在場協助調查。（陳永武攝）

根據資料顯示，涉事保時捷由一間大型車行擁有，記者今日向涉事車行查詢時，對方指今日未有高層上班，暫未有回應。

大律師陸偉雄表示，任何人向他人出租或借出車輛時，必須確認對方是否持有有效的駕駛執照，包括租車公司，否則即干犯「協助及教唆他人無牌駕駛」或「容許他人無牌駕駛」的罪行，罪成可罰款5千元及監禁3個月，再犯者則可罰10,000元及監禁6個月。陸補充，是次事件中需視乎租車公司的角色，屬直接租借人，或有人在未經租車公司同意下將車輛轉借予他人。

陸偉雄指，事件中涉事的司機最少干犯「危險駕駛」﹑「無牌駕駛」﹑「在沒有購買第三者風險保險的情況下於道路上駕駛車輛」三項罪，若借出者得悉事主無牌下仍借出車輛，則干犯「容許他人無牌駕駛」；若非，事主或干犯未取得同意下取去他人車輛駕駛，屬「擅自取去交通工具」罪名。

陸表示，一般車輛均有保險覆蓋意外造成的損失，而租車公司租借出車輛時，租借人需申報所有司機，以確保所有司機均受保單保障。如有人租借車後交予他人駕駛，或非認可名單內的司機駕駛車輛，或屬「在沒有購買第三者風險保險的情況下於道路上駕駛車輛」，意外發生後，租車公司及保險公司或拒絕相關賠償，涉事司機及借出者或需要承擔有關損失，而意外中的受害人可經民事向涉事司機或車主索償。