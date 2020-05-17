2赤麂1日內將軍澳、大埔公路出沒　1死1前額受傷

周六（16日）深夜及周日（17日）凌晨，2隻赤麂分別於將軍澳和大埔公路路中央出沒，前者懷疑遭車輛撞斃，後者被途經司機發現報警，警方到場將牠帶返大埔警署。經獸醫初步檢查，相信赤麂前額擦傷及受驚過度，被送往嘉道理農場暨植物園接受獸醫觀察。

周日（17日）凌晨，大埔公路大埔滘段路中央出現一隻赤麂，牠前額擦傷，目前在嘉道理農場暨植物園接受獸醫觀察。（警方facebook）

警方facebook發帖指，17號凌晨時份，大埔公路大埔滘段路中央出現一隻赤麂，途經司機發現隨即協助保護赤麂，同時報警求助。警員接報到場，聽取在場獸醫意見後，將赤麂載返大埔警署，並轉交漁護署處理。

警方指，經獸醫初步檢查，相信赤麂沒有被車撞倒，只是受了輕傷及受驚過度，無生命危險，現正接受治療。

漁護署發言人表示，該赤麂為雌性，身長約0.6米，前額擦傷，已被送往嘉道理農場暨植物園接受獸醫觀察。

至於（16日）深夜11時11分，1隻1米長、疑未成年赤麂被人發現倒臥於將軍澳清水灣道近大埔仔村馬路旁，身上及路面有血跡，懷疑牠遭車輛撞死，警方人員到場將赤麂移至一旁，通知相關部門處理。

根據漁護署資料，赤麂是本地唯一的鹿科動物，廣泛分布於郊野地區，是本港常見的野生動物之一，僅次東亞豪豬及野豬。赤麂叫聲像狗吠，故有“barking deer”（吠鹿）之名，毛色為黃啡色至栗褐色，曾被誤認為黃麖。