【雷霆20】「O記」旺角搗釣魚機賭檔　賭仔疑爬牆逃走墮樓亡

警方有組織罪案及三合會調查科聯同機動部隊今（18日）凌晨展開「雷霆二○（THUNDERBOLT）」打擊三合會操控非法賭博場所行動，突擊搜查旺角6個懷疑非法經營釣魚機賭檔。 凌晨零時左右，探員掩至旺角通菜街74號一個目標單位時，據報有1名中年男子，懷疑爬牆逃走，其間懷疑失足跌落大廈後巷簷篷，昏迷不醒。消防及救護員接報趕至現場，將傷者救下送院後證實不治。 死者58歲姓周，初步懷疑從3樓跌落1樓簷蓬死亡。據了解，死者渾號「周仔」，是賭檔常客。

警員封鎖涉事後巷。（陳永武攝）

有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同機動部隊，今日（18日）凌晨進行代號「雷霆20（THUNDERBOLT）」行動，打擊由三合會操控的非法賭博場所。警方根據情報凌晨時分突擊搜查旺角6個懷疑非法經營釣魚機賭檔，當O記探員突擊搜查旺角通菜街74號一單位，發現賭博及吸食毒品工具，以及少量毒品。探員進入單位期間發現3名疑人在單位窗外嘗試逃走，經勸喻後3人返回單位及被捕。而在警員搜索期間，發現1名男子被發現倒卧於上址平台，懷疑他從高處墮下。

該名墮樓男子58歲姓周，昏迷被送往廣華醫院，其後被證實死亡。警方初步調查相信死者從上址一單位失足墮下，其死因有待驗屍後確定，案件列「有人從高處墮下」，由旺角警區刑事調查隊跟進。據了解，死者渾號「周仔」無業，有毒品、聚賭及身為三合會會員等案底，有指他隨新義安黑社會為伍，據稱是賭檔常客。

至於企圖逃走的3名男女，44歲男子涉嫌「經營賭博場所」及「藏毒」被捕；22歲男子及一名27歲女子則「在賭博場所內賭博」及「藏毒」被捕。行動中警員在單位內檢獲3部釣魚機、帳簿、遊戲卡、3包小量懷疑毒品及1個冰壺。

警員封鎖涉事後巷。（陳永武攝）

警方將其中2名疑犯押上警車。（陳永武攝）

凌晨整個「雷霆二○」行動共搜查旺角6個懷疑非法經營釣魚機賭檔，一共拘捕28人，分別17男11女、年齡介乎22歲至61歲，分別涉嫌「管理賭博場所」，「在賭博場所內賭博」，「外出時沒有攜帶身份証明文件」，「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」。

行動中，警員共檢獲15部遊戲機，3部讀卡器、26張積分卡、6本用作兌分的帳簿、13個冰壺、少量毒品及現金。所有被捕人士被扣留調查。

懷疑賭檔主持人被蒙頭帶署。（陳永武攝）