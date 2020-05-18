【珍惜生命】荃灣工廈、柴灣小西灣邨　3小時內2男子墮樓亡

今（18日）早10時許，荃灣柴灣角街66號金熊工業中心的保安員報警，稱1名男子倒臥在大廈平台位置，救護員到場後，證實該男子已死亡，消防員將死者遺體移到梯間。 另外，今早7時許，1名男子倒臥在柴灣小西灣邨瑞福樓平台死亡。

荃灣柴灣角街66號金熊工業中心，1名倒臥在平台位置，保安發現後報警，救護人員證實男子不治。（香港01記者攝）

金熊工業中心墮樓死者31歲姓余，為失蹤人士，昨日（17日）上午離開其位於荃灣區的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。警方於死者住所檢獲遺書，初步調查相信他從上址天台墮下，事件沒有可疑，其死因有待驗屍後確定。

另外，今早7時許，1名男子倒臥在柴灣小西灣邨瑞福樓平台，保安發現後報案。警方接報到場，證實58歲姓蔡男子死亡，警員調查後檢獲遺書，初步相信死者從大廈一處走廊墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

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