偷報紙賊食髓知味　檔販半夜守株待兔成功擒賊：捉唔到真係瞓唔着

凌晨3時許，荃灣發生報紙檔偷竊案。青山公路與眾安街街頭一間報紙檔，其老闆娘報案指，1名賊人偷取他們的報紙，其丈夫則在追賊中。警方隨後聯絡追賊的報檔老闆，得悉他追至綠楊新邨附近一個公園，於是加入追截，成功擒獲1名中年男子。 消息稱，該名被擒獲的男子，經警戒後獲放行。 警方表示，女報案人姓陳（57歲），被截獲的男子姓陳（36歲）。警方調查後，案中並無人被捕，案件列作「誤會」處理。

報檔老闆楊先生表示，平日會在凌晨4時半左右開舖，而發行商則於凌晨3時左右派發報紙，並放在檔外。由於本星期已最少3次被盜報紙，每「磚」未疊好的報紙被丟在其他地方，尋回時卻失去一兩張。兩夫婦受此時相當困擾，晚上亦睡不好。

楊先生稱，今日凌晨又在睡夢中扎醒，於是與妻子提早返回報紙檔，並在其客貨車上守候。他憶述，當發行商派報紙後不久，即凌晨3時許，1名男子隨即走近，並亮出鎅刀割開綁報紙的膠帶，取走1份即走上行人天橋，向多層停車場方向逃去。

由於疑人手持鎅刀，楊生不敢輕舉妄動，只好取出電話暗中在車上拍攝，並在安全情況下尾隨，竟成功擒賊。楊太事後亦嘆：「捉唔到佢真係瞓唔着呀!」楊先生懷疑該賊人是附近的露宿者。