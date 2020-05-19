海關3日檢239萬支私煙　5個月檢逾6,600萬支　創5年新高

海關上周六及昨周一（16及18日）破獲3宗懷疑私煙案件，分別於機場、葵涌及屯門檢獲共約236萬支懷疑私煙及約3萬支懷疑未完稅加熱煙，估計市值約660萬元，應課稅值約450萬元，所有案件仍在調查中。海關自1月至今合共檢獲逾6,600萬支懷疑私煙，已超越過去4年每年數量，為5年之冠。

2020年1月至今，海關合共檢獲逾6,600萬支懷疑私煙，數量已超越過去4年。（海關提供圖片）

上周六及昨日，海關人員在機場空郵中心檢查3件由日本入境的空運郵包，檢獲約3萬支懷疑加熱煙。跟進調查後，昨日在將軍澳一個住宅單位內，拘捕一名43歲懷疑涉案男子。

海關人員昨日再透過風險評估，在葵涌海關大樓揀選及查驗一個從越南抵港、報稱載有即食麵的海運貨櫃，在貨櫃內檢獲約220萬支懷疑私煙，拘捕2名懷疑涉案人士，包括一名48歲女子及一名30歲男子。

同日，海關人員亦在屯門內河船碼頭，揀選及查驗一個從廣東黃埔抵港並準備轉運至巴拿馬的海運貨櫃，該貨櫃報稱載有雜貨。經檢查後，在貨櫃內檢獲約16萬支懷疑私煙。

海關上周六及昨日（16及18日）破獲3宗懷疑私煙案件，共檢獲共約236萬支懷疑私煙及約3萬支懷疑未完稅加熱煙，估計市值約660萬元，應課稅值約450萬元。（海關提供）

海關於2016年至2019年，分別檢獲6,300萬、6,070萬、5,340萬及5,500萬支懷疑私煙，但2020年1月至今，海關合共檢獲逾6,600萬支懷疑私煙，數量已超越過去4年。海關表示，將繼續根據風險評估及情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，打擊私煙活動。