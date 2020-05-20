網傳BB遭熱湯淋心口手臂　二級燒傷送院　網民：睇到都心痛

網上熱傳1名8個月大嬰兒慘遭熱湯灼傷，大批網民高呼「心痛」！1名網民於facebook群組發帖，指女傭將熱湯放得太近桌邊，BB接倒並灼傷心口及手臂，求醫證實二級燒傷，其上載的照片中，BB胸口近鎖骨位置大片紅腫。大批網民紛紛表示心痛，並祝願BB早日康復。 急症室專科醫生表示，BB二級燒傷，幸無傷及面部，但仍有機會出現細菌感染等併發症，亦可能留有疤痕及肉芽，必須謹慎處理。

熱湯傾瀉，8個月大嬰兒心口及手臂二級燒傷。（網上圖片）

網民「小吉」於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」張貼一張嬰兒照片，該名嬰兒心口位置一片紅腫，「小吉」指，其女傭昨晚（19日）吃飯時，將熱湯放近桌邊，被其8個月大的BB伸手推倒，熱湯傾瀉，大面積灼傷手臂及心口。BB送院後治理，被證實為二級燒傷。「小吉」更指，BB於醫院接受治理時，女傭已悄悄離開寓所。

該帖文引起熱議，不少網民大表心痛，稱「我哋睇都心痛！爸爸媽媽一定心痛死！撐住呀！BB好快好番！」、「睇到都心痛。祝BB早日康復！爸媽加油！」、「 BB一定好痛，祝BB早日康復！」。

急症室專科醫生彭繼茂表示，燒傷按位置、深度及範圍分為四級，以面部、關節一類敏感位置燒傷尤為嚴重，前者可能造成上吸呼道灼傷，危及性命。

燒傷等級：

一級：普通紅腫； 二級：部分皮膚燒傷，出現水泡； 三級：全層皮膚燒傷； 四級：全層皮膚燒傷，傷及皮膚下軟組織。

彭繼茂指出，如全身10至15%皮膚達二至三級燒傷，已有危險性，或造成細菌感染、膿毒症等。嬰兒皮膚稚嫩，涉事BB二級燒傷，幸無傷及面部，相信傷勢不算嚴重，但仍有機會出現上述的併發症，亦有機會留有疤痕及肉芽，必須謹慎處理。

嬰兒遭熱湯灼傷，彭繼茂醫生建議處理步驟：

一：應即時將嬰兒移離危險位置； 二：將帶有熱湯的衣物除下； 三：止痛及降溫：用乾淨水沖灼傷位置，或以乾淨紗布包冰敷在傷口。

彭繼茂強調若用冰敷，必須以乾淨紗布包裹冰塊，又認為同時應報警將嬰兒送院治理，因機會涉及虐兒問題。