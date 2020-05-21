7.21事件│不滿監警會報告　元朗區議員申請7.19大遊行：尋找真相

去年元朗「721事件」發生至今10個月，元朗區議員侯文健、林進、伍健偉、關俊笙組成的「天水連線」，今日（21日）向警方入紙申請在今年7月19日舉辦「721事件一周年」遊行，主題為「毋忘恐襲，聲討警暴，走上街頭，尋找真相」。 申請人伍健偉稱，監警會報告中就「721事件」的調查存在不實，希望藉遊行號召市民再次走上街頭，促警方交代事件真相。伍稱，預計警方會以抗疫理由禁止遊行，但認為疫情總有降溫的一日，政府不能一直以此為由，打壓港人的集會遊行自由，因此會盡力爭取遊行成功及關注疫情發展。

天水連線、元朗區議員伍健偉入紙申請於721事件一周年時遊行。（蔡正邦攝）

監警會上周五公布反修例事件審視報告，其中一章節講述去年元朗「721事件」，稱警方錯失了良機介入事件，及未有及時澄清警黑勾結的輿論等。伍健偉認為，「721事件」中手持攻擊性、有組織的白衣人，是無差別攻擊市民，但監警會報告中卻寫成是白衣人與示威者的打鬥，引用大量網上虛假消息，報告未能還元朗人、香港人一個公道，強調報告的內容是當香港人不會經大腦思考、沒辨別真相能力的人，完全不能接受該份報告。

伍健偉透露，由於今年7月21日是星期二，是次入紙申請遊行的日子為7月19日（星期日），希望參加遊行的人士在當日中午12時於元朗西鐵站連儂牆集合後再出發、沿途經大馬路，最後到達水邊圍球場內解散。