7.21十個月│網民發起元朗毋忘721活動　警入YOHO MALL票控多人

去年7月21日元朗發生白衣人襲擊群眾事件，過去多月網民於每月21日均發起示威或靜坐活動，今日為事件十個月，網民再發起今晚8時於西鐵綫元朗站舉行「7‧21唔見人十個月」活動。另外傍晚6時30分於太古城及銅鑼灣，亦分別有網民發起毋忘721的「和你唱」及靜坐活動。

記者下午4時許到元朗站一帶視察，元朗站通往YOHO MALL 形點商場的出口已經落閘，多輛警車於商場外戒備。另外於太古城中心外，亦有多輛警車戒備。

【21:40】元朗：於警方離開商場後，再有部分人士返回中庭位置聚集及叫口號。

【21:20】元朗：防暴警員截查過後向部分人士發限聚令告票，其後警員離開商場。有被發告票的學生駱先生表示，當時警員要求搜查他們的袋子，並要求他們將手機解鎖，如果手機內有Telegram相關群組的人士則會發出告票，沒有則可放行，其後約7人被發告票。駱先生表示警方做法對他們不公平，稱自己只是到商場行街，又指2000元對學生負擔很大，稱將不會繳交罰款及待上庭解釋。

【20:20】元朗：商場內防暴警員一度舉黃旗警告，10多人被截查包括元朗區議員張秀賢。張秀賢等人於被截查議員證件後獲放行。

【20:10】元朗：大批防暴警員及軍裝警進入YOHO MALL商場，並於近中庭位置近欄杆拉起封鎖線。商場部分店舖落閘。