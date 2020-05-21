母抱1歲兒子醫院求醫發現頭腫涉虐兒　一日內第2宗

瑪嘉烈醫院今（21日）揭發2宗懷疑虐待兒童案件，2名分別1歲及5個月大嬰孩，被醫護人員發現頭部有不尋常及明顯傷痕，已報案由警方跟進，暫未有人被捕。

今（21日）午2時，一名38歲母親抱著1歲兒子，進入瑪嘉烈醫院求診。該婦人報稱兒子不適，醫生檢查期間，發現嬰兒有不尋常傷勢，頭部腫脹覺得可疑，懷疑男嬰曾受到不恰當對待於是報警。警方初步調查後，將案件列「暫列虐兒」處理，目前未有人被捕，案件交深水埗警區刑事調查隊跟進。

此為一日內發生的第2宗懷疑虐兒案件。今早11時許，警方接獲報案，指留醫瑪嘉烈醫院深切治療部的1名5個月大男嬰頭部受傷，懷疑曾被人不恰當對待。據男嬰家屬表示，意外發生於上（4月）月底，事發時男嬰母親因前往洗手間，將他交託同住的姐姐照顧，其姐因正在打掃清潔，將男嬰放到床上後未有留意，男嬰於床上翻身後意外從床上墮下。男嬰落地時頭頂位置撞及雪櫃角落，發出「嘭」聲巨響，頭部腫起大包，未有流血但嚎啕大哭，由家人送院。男嬰入院後一度入住深切治療部，今午進行檢查時，院方人員發現他的頭部傷勢，認為有可疑於是報警，經人員初步調查，案件列「暫列虐兒」處理，交深水埗警區刑事調查隊跟進。男嬰現已轉送兒科普通病房留醫，暫未有人被捕。