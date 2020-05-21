3歲小鐵漢下周第四度心臟手術　父網上集氣：對小朋友好有信心！

患有先天性心臟病、現年3歲「小鐵漢」Kansas，1歲前3度接受開胸手術，10%低成功率下撐過來，觸目驚心的疤痕劃過幼小的身軀。原定最快明年進行最後階段心臟手術，卻因心漏問題嚴重，加插換人工心瓣手術，更突然安排下周進行，爸爸Jayco擔心不已，在網上為兒子集氣，希望手術順利，數千網民留言「加油」。Jayco接受《香港01》訪問稱，「我同太太都對小朋友好有信心，我哋相信仔仔可以」！

現年3歲的Kansas患有先天性心臟病AVSD，自出生4天至今接受過3次心臟手術，下周將再進行換心瓣手術。（受訪者提供）

Kansas患有先天性心臟病AVSD，心瓣不齊全，左右心房大小不一，加上肺動脈狹窄，造成血液供養出現嚴重問題。出生僅僅4天，他便接受首次修補心瓣手術，惜未起作用。經過3個月苦無對策，外科醫生提出3階段的單心室循環手術，完成後，Kansas心臟功能可達至正常人的八成。然而，首階段手術屬高風險，僅有10%成功率，醫生建議父母讓Kansas「舒舒服服咁走」。

雖然手術高危，但父母決定接受，Jayco說：「理性咁諗，唔做一定拜拜，有solution（解決辦法）一定要take（采取）！」Kansas分別於3個月大及約1歲時，接受第一及第二階段手術，幸均捱過了，靜待於4至5歲接受第三階段手術。

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3次開胸手術，在Kansas的心口留下嚇人傷疤，小小年紀受盡手術磨難，Jayco為表支持，2年前在心口紋了相同的疤痕。Jayco從事市場行銷工作，他稱兒子出世前，自只是「廢青」，為人父後，多了一份責任才成長，「自己事業都會做好啲，我仔仔都咁叻，所以唔可以渣！」

Jayco為了支持兒子Kansas，紋了一樣的疤痕。（資料圖片）

然而上天又給了Kansas1次挑戰，1個多月前，Kansas到瑪麗醫院進行檢查，醫生指他心漏問題嚴重，對第三階段手術造成較高風險，此前必需加入一個換人工心瓣手術，改善倒漏及心漏問題。Jayco稱，由於兒子身軀細小，所以手術風險較高，成功率約50%。

原本預約下月進行換心瓣手術，卻突然得悉安排下周二（26日）進行，Jayco稱「其實冇預計到加插1個手術，今朝收到（醫院）電話，冇諗到一個大手術，突然話下禮拜二做。」夫妻二人擔心不已，Jayco於網上發帖，為兒子集氣，逾萬人表態，數千留言「加油」。Jayco積極面對，「我同太太都對小朋友好有信心，我哋相信仔仔係可以！」

因為Kansas喜歡廸士尼公主，原本計劃在手術進行前，一家三口到廸士尼公園遊玩，好讓兒子與公主影相，現在等待兒子完成手術後，再到廸士尼公園慶祝。

Kansas性格鬼馬、搞笑，近日迷上閃電俠，不時在屋內跑來跑去。（受訪者提供）

Kansas將入讀幼稚園，早前身穿校服拍照，「我喊咗出嚟」，Jayco坦言Kansas很多成長階段，他從無預想過，每每令他感動落淚，如第一次叫爸爸，到現在兩父子可以對答溝通，日前妻子陪同兒子到課室內面試，他則在課室外流淚。他自言對兒子無要求，「我對住佢，覺得每一日係賺返嚟！」

Kansas性格鬼馬、搞笑，近日迷上閃電俠，不時在屋內跑來跑去，但容易氣喘，「有時睇到都辛苦」，Jayco耐心對他說：「你唔可以成日扮Flash（閃電俠），可以扮吓Superman（超人）、Batman（蝙蝠俠）！」讓兒子慢慢了解自己身體情況。同時，他主張兒子如普通小朋友般成長，不需特殊照顧，食零食、去沙灘等，嘗試任何事，「第時去到學校先可以融入到」。

妻子在facebook上開設「小鐵漢媽媽」專頁，Jayco稱，初衷是記錄兒子的成長，後來發現他們的經歷可給予網民正能量，希望傳遞「健康已經是福康」的想法，「最緊要係珍惜現在，及珍惜身邊既人」。