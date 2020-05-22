賣「自救口罩」涉違商品說明條例　香港眾志常委梁延豐被海關拘捕

海關由四月初跟進本地生產商生產外科口罩，並在早前接獲接報，指有網上商戶供應的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱。海關經調查後，今（22日）拘捕1名24歲男商戶代表，涉嫌違反《商品說明條例》，並搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址的處所，檢獲935盒外科口罩。 涉案外科口罩的包裝以黃色為主，印有「自救口罩」字眼，該批口罩由香港眾志採購並再作包裝發售。香港眾志發表聲明回應事件，證實香港眾志常委、該會口罩採購工作負責人梁延豐今日上午被捕。

海關表示，早前接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」、「ASTM Level 1」、「BFE≥95%」、「Fluid Resistance」及「PFE≥95%」標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱。於接報後海關採取試購行動，並展開跟進調查。

海關把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試，以跟進是否有違反《消費品安全條例》，測試結果證實樣本符合含菌量標準。然而，該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合所作的標示聲稱，海關遂於今日（22日）採取執法行動，搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址的處所，檢獲935盒，每盒35片裝共32,725片，涉嫌違反《商品說明條例》的外科口罩，市值約9.35萬元，並拘捕一名涉嫌違反《商品說明條例》的24歲男子，他為商戶代表。男子現已保釋外出。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關又指，由於商戶未能提供所作標示聲稱的證明，海關呼籲市民暫時停用該款外科口罩。

香港眾志就事件發表聲明，指今日上午，香港海關以違反《商品說明條例》為由，拘捕香港眾志常委、該會口罩採購工作負責人梁延豐，並搜查該會辦公室。海關指控眾志早前發售的「自救口罩」數據規格不符，且海關質疑若該批口罩生產於香港或台灣，則可能不符包裝盒上「Not made in China」的標示。

香港眾志又表示，上月初眾志推出「自救口罩」，並未公佈生產地詳情，僅在盒面印上「Not made in China」字樣。今海關證實口罩含菌量符合標準，卻仍將《商品說明條例》應用於政治審查，更稱如貨品產地為「兩岸三地」則有可能違反法例，突然拘捕該會成員。海關以《商品說明條例》賦予的權力，在無需搜查令的情況下，進入香港眾志總部搜查，最終檢走數箱口罩。

香港眾志又指，由於事件進入調查及法律程序，一切有關口罩產品的詳細資料，將不會回覆說明。

香港眾志於4月時召開記者會，指他們繼於2月採購130萬個口罩發售，再搜購逾100萬個口罩，首批35萬個會以成本價每盒100元，並與黃店合作發售，支援黃色經濟圈。秘書長黃之鋒曾表示，口罩達到美國 ASTM Level 1 標準，BFE 及 PFE 多於 95%。這次口罩以「自救口罩」包裝發售，黃色為主。而盒上的「35+」則是呼籲市民登記做選民，爭取立法會過半。