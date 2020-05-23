5.23和你唱｜數十人新翠商場嗌口號　警柴灣港鐵站截查

政制及內地事務局將於下周三（27日）將《國歌條例草案》提交立法會大會恢復二讀辯論，事件在不同陣營有不同意見。網民反對國歌法立法，並發起「新翠和你唱」活動，號召市民於今（23日）傍晚6時在柴灣新翠商場聚集及唱歌。數十人於商場中庭聚集，有人帶同反對國歌法及港版國安法的標語。

【19:35】商場內警員離開。

【19:25】商場內3名男女被現場人士懷疑為便衣警員，有人跟隨3人並呼叫「阿Sir我嚟商場消費」，其後多名軍裝警員進入商場，3人於警員分隔下離開，警員其報於商場開咪呼籲在場人士保留通道讓市民行走，部分店舖隨即落閘。

【19:10】多名警員於港鐵站近商場出口截查4人及搜袋，其他警員在旁拉起封鎖線，4人其後獲放行。有市民向在場警員指罵。