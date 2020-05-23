3少年被指攜刀與撐國安法街站義工爭執　涉串謀傷人被捕

3名年僅15至16歲的少年，今午（23日）與九龍灣站附近一個支持國安法街站的義工起爭執，其間女義工見少年在腰間有所動作，擔心有危險，遂拉響防狼器，在附近巡邏的警員聞聲追截，當場拘捕2人，並在他們身上及附近垃圾桶搜獲菜刀，其後於傍晚再拘捕另外1名在逃青年。3名少年俱為學生，涉嫌串謀傷人被捕。警方表示，該名少年當時「好似想攞嘢出來」，但沒有取出菜刀。

事發於今日下午4時，九龍社團聯會於九龍灣站A出口對開，發起「反港獨 反黑暴 反攬炒」簽名行動。秀茂坪警區重案組第二隊案件主管吳坤雄表示，當時警方於九龍灣港鐵站巡邏，突然聽到有人拉響防狼器及高呼求助。警方趕至調查，得知有義工擺放街站時，與3名少年發生爭執，其間1名少年在腰間有可疑動作，「好似想攞嘢出來」，義工感到受威脅，立即拉響防狼器。警員聽到聲響馬上追截，成功拘捕2少年，警方在他們身上及附近垃圾桶搜獲菜刀，另外1名少年逃脫，案件交由秀茂坪重案組第2隊調查。警方其後於晚上7時，拘捕該名逃脫少年。3人年齡介乎15至16歲，報稱學生，為朋友關係。警方正調查他們的犯案動機，3人現正被扣查。

警方表示，初步調查顯示，事發時義工團隊看到青年有所動作，隨即拉響防狼器，青年未有拿出菜刀，而義工團隊事前未曾收到恐嚇信件等，事件中無人受傷。警方強調，傷人案是嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁。

事發時在街站的九龍社團聯會副秘書長兼民建聯觀塘區議員顏汶羽表示，事前該3名少年滋擾街站義工，義工感到受威脅，於是拉響身上的防狼器，警方聽聞隨即追截，其時青年往牛頭角下邨方向逃去，警方最後成功拘捕2名青年，2人身上被搜出菜刀。他指義工團隊無人受傷，事發時亦無看到有人拿出菜刀。

顏汶羽強調，香港市民可以有不同的政見，但不論任何理由，也不能有暴力行為，亦不應違法。顏汶羽呼籲大家要保持克制，互相尊重，切勿發生暴力違法行為。他指青年犯罪急增情況的確令人痛心、憂心，亦影響青年自己將來發展，家長有責任教導子女提升守法意識。