港版國安法｜警方主要幹道設路障截查車輛　多條隧道往港島擠塞

全國人大制定「港版國安法」，以納入《基本法》附件三形式在港直接實施，有網民發起「5.24反惡歌法大遊行」遊行，下午1時於銅鑼灣SOGO遊行至遮打花園。警方表示會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。上午11時許警方開始在多條主要幹道設置路障，截查輕型貨車等，但未見登巴士搜查。路障令交通擠塞，其中西區海底隧道往港島方向、東區走廊往銅鑼灣交通嚴重受阻。

東區走廊往銅鑼灣交通嚴重受阻。（蔡正邦攝）

網民發起反對港版國安法遊行前夕，警方發稿重申絕不容忍任何違法行為，再次呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。上午11時許，警方在多條主要幹道設置路障，包括西隧往港島方向、九龍塘窩打老道近解放軍營、大欖隧道轉車站往九龍方向及西九龍公路等，截查貨Van等車輛，但未有登上巴士搜查。

路障造成西九龍公路近圓方擠塞，西區海底隧道往港島方向、東區走廊往銅鑼灣交通嚴重受阻。

路障令交通擠塞，其中以西區海底隧道往港島方向交通嚴重受阻。（google圖片）