港版國安法｜警銅鑼灣施放催淚煙　水炮車裝甲車駛離中聯辦

全國人大制訂「港版國安法」，以納入《基本法》附件三形式在港直接實施。網民發起「5.24反惡歌法大遊行」遊行，今（24日）下午1時於銅鑼灣SOGO遊行至遮打花園，防暴警員先後在場舉起藍旗和黑旗，曾施放催淚煙及胡椒彈槍驅趕軒尼詩道一帶聚集的示威者。 警方表示，銅鑼灣有示威者霸佔軒尼詩道一帶的馬路，多條行車線受阻，為制止暴徒的暴力行為而使用最低所需武力，包括施放催淚煙。另外下午1時半，原來在中聯辦戒備的水炮車、裝甲車離開，前往灣仔、銅鑼灣方向。

警方在銅鑼灣軒尼詩道施放催淚煙。（盧翊銘攝）

示威者在軒尼詩道設置路障。（王潔恩攝）

警方指今（24日）下午1時許，銅鑼灣有示威者霸佔軒尼詩道一帶的馬路，多條行車線受阻，大量巴士及電車等車輛無法前進。大批警員在現場維持秩序，有暴徒向警員投擲雨傘、水樽等雜物，為制止暴徒的暴力行為，警方使用最低所需武力，包括施放催淚煙。

警方警告暴徒立即停止違法暴力行為，強調會果斷採取執法行動，阻止暴徒破壞社會秩序及危害市民生命安全，並呼籲現場市民盡快離開，前往安全地方。

下午1時半，原停泊在中聯辦對開戒備的水炮車、裝甲車駛走，向銅鑼灣方向進發。