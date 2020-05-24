替次子慶生後出事　35歲好爸爸車禍亡　妻子與3年幼子女頓失依靠

打鼓嶺昨日發生奪命車禍， 35歲男司機賴駿駕車期間突然失事，日產GTR跑車自炒後墮下約3呎深草坪，賴駿出送院後證實不治，其旁邊的50歲餘歲父親則受輕傷，父子從此陰陽相隔。 死家親友今日重返現場進行路祭，賴父指兒子生前「好顧家」，是好兒子與好爸爸，昨日全家與2歲孫兒慶祝生日，切畢蛋糕後，兒子便駕車載他到朋友處取物件，豈料回程時車輛失事，兒子不幸身亡，遺下妻子及3名年幼子女，現時頓失家庭支柱，極需協助。

35歲好爸爸賴駿生前十分顧家，昨日與家人跟次子慶祝生日後，豈料當晚便遇上車禍不幸身亡，遺下妻子與3名年幼子女，家庭頓失依靠。（賴駿家屬提供）

約10死者親友今早返回車禍現場拜祭，現場仍遺下球鞋等物品，昨日與在車上的賴父亦有到場，其額角上貼着膠布，不時悲慟痛哭，場面令人心酸。

賴父表示，死者賴駿為其幼子，與妻子結婚5年，育有3名子女，分別為就讀幼稚園K4的4歲長子﹑2歲次子及10個月大的女兒，一家人居於村屋三樓，而他則住在二樓。賴父形容兒子生前「好顧家」，不煙不酒無不良嗜好，只喜愛車輛及練拳。他續指，涉事的GTR跑車是兒子於6年前購入，自此「死慳死抵」供車，目前已全數供完，詎料卻遇上奪命車禍。

賴父憶述，昨晚兒子與家人一起慶祝次子生日，切完蛋糕後後，因他要到朋友家中取物，兒子便駕車接載他，豈料回程將返到寓所時，車輛突然失控翻車，兒子不幸身亡。賴父悲傷地表示，兒子替運菜公司送貨，每天工作約14小時，月薪約為2萬元，收入僅夠日常家庭開支，餘錢不多，現時家中漏水亦沒有餘錢修理，豈料突失經濟之柱，妻兒頓失依靠，極需援手。