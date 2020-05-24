港版國安法｜肺炎疫情後港島區首放催淚煙　千人聚銅鑼灣近期罕見

警方今（24日）日在銅鑼灣施放催淚煙驅散聚集人群，水炮車、「銳武」裝甲車亦已出動，成為1月下旬新冠肺炎疫情爆發以來，港島區首次彌漫催淚煙！據了解，今日港島灣仔及銅鑼灣一帶有逾千示威者聚集，人數之多屬近期罕見，而示威者與警方衝突的戰線，亦由銅鑼灣延線至金鐘一帶。 警方對上一次在港島施放催淚煙已是今年1月，民陣於1月1日發起的元旦遊行，當日遊行開始3小時後被警方要求解散，但示威者不願離開，灣仔及銅鑼灣一帶有人堵路，其後發展成徹夜警民衝突，警方在銅鑼灣施放催淚彈及出動水炮車驅散人群。1月19日民間團體在遮打花園舉行「天下制裁」流水式集會，警方基於安全理由要求中止集會，當時有人以鐵欄、雪糕筒設路障，警方在遮打道先後施放胡椒噴霧及催淚彈。至1月下旬，新冠肺炎逐漸肆虐以至擴散全球，香港推行限聚令，其後新界及九龍有多次示威活動，包括號召在商場舉行「和你sing」，參與人數約數百人。

催淚煙彌漫銅鑼灣，為新冠肺炎疫情下首次。（盧翊銘攝）

網民發起「5.24反惡歌法大遊行」遊行，事前未有申請不反對通知書，至下午1時已有約千人於銅鑼灣SOGO集合，示威者未有理會警方警告，走出馬路向中環方向遊行，一路高叫「光復香港 時代革命」口號；至下午約1時15分，警方指人群中有人投擲雜物，及以鐵馬等設置路障，警方於下午１時22分在波斯富街對開以胡椒球槍及催淚煙驅散人群，示威者隨即四散。對上一次警方在銅鑼灣施放催淚煙，要數1月1日民陣發起的元旦遊行。

元旦遊行開始3小時後被警方要求解散，但示威者不願離開堵路，其後發展成徹夜警民衝突，當晚7時許，警方銅鑼灣崇光百貨外最少發射3發催淚彈，然後作出大規模拘捕行動，大批示威者蹲地待查。

警方當晚於銅鑼灣軒尼詩道一帶截查464人，初步調查後，現場釋放177人，286人涉嫌非法集結被捕，年齡介乎14歲至81歲，涉嫌「非法集結」，案件交由港島總區重案組跟進。被捕人士中包括2名消防員、1名公立醫院醫生及1名見習關員。民陣估計元旦遊行人數逾103萬人，警方則估計高峰期有逾6萬人。

元旦衝突情況

另外，1月19日有民間團體在遮打花園舉行「天下制裁」流水式集會，警方基於安全理由要求中止集會，有人以鐵欄、雪糕筒設路障，警方在遮打道先後施放胡椒噴霧及催淚彈。

1月19日民間團體在遮打花園舉行「天下制裁」流水式集會，警方在遮打道先後施放胡椒噴霧及催淚彈。（資料圖片）

網民今（24日）發起反對港版國安法遊行，軒尼詩道等道路，警方以催淚煙驅散人群，水炮車及裝甲車亦已出動，是今年1月下旬新冠肺炎疫情爆發後首次。警方表示，今午2時許，暴徒在灣仔軒尼詩道一帶以硬物擊打交通燈，有交通燈零件飛脫，又在灣仔一帶以垃圾桶等雜物堵塞多條馬路，原本用作道路工程用途的雪糕筒、水馬及圍欄散佈地面。為阻止暴徒的違法暴力行為，警方正在現場採取果斷拘捕行動，並出動人群管理特別用途車，以最低所需武力執法。