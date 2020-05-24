港版國安法｜警方下午兩度大圍捕　銅鑼灣海傍、崇光百貨拘120人

網民發起「5.24反惡歌法大遊行」遊行，最終演變為警民衝突。警方表示，下午約2時半，銅鑼灣有大批暴徒爬越馬路圍欄，闖入告打士道行車線以雜物堵路，警方立即到場阻止，大批暴徒逃至鴻興道附近，終被制服拘捕。 事件中至少40名男女涉嫌參與非法集結被捕。據了解，該批示威者當時由世貿中心走出告士打道，並用膠馬等雜物堵塞馬路，然後向海傍方向逃去。防暴警迅即到場清理，示威者逃至鴻興道香港遊艇會海傍，無路可逃下被警方前後包炒，當場被捕。 另外，警方亦在崇光百貨外，再拘捕約80人，同樣涉嫌非法集結，據悉因有人掟雜物堵路。截至下午4時許，今日在港島區的遊行，警方已拘捕至少120人。

【5.24遊行】示威者在香港遊艇會外被捕。（網上圖片）

警方表示，自中午12時起，大批暴徒在銅鑼灣及灣仔一帶集結，作出違法暴力行為。有大批暴徒闖入仍然有車輛行駛的馬路，以雜物堵路，大量汽車被逼停下受困或需掉頭離開。有暴徒乘機縱火焚燒雜物，並涉嫌從大廈天台向下投擲玻璃樽，危及附近市民及商戶的安全。暴徒又肆意破壞社區設施，包括拆毀馬路鐵欄、擊毀馬路交通燈、撬起路面渠蓋及掘起地面磚頭等。在銅鑼灣一帶，更有商舖被暴徒破壞，大量玻璃被擊碎。多名警務人員及持不同意見的市民被暴徒以磚頭及雨傘等硬物襲擊，多人受傷須送院治理。另外，傍晚有人群在尖沙咀海港城商場內集結及叫囂，涉嫌破壞社會安寧。

截至晚上9時半，警方在相關地區拘捕至少180人，主要涉及未經批准的集結、非法集結及公眾地方行為不檢等罪行。