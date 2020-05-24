【01獨家．尖東忌廉哥】14歲網紅貓離世　粉絲排隊瞻仰遺容痛哭

香港最紅貓店長的「尖東忌廉哥」，2012年因一次走失事件而紅遍中外，惟今日不敵病魔，主人高先生在Facebook專頁宣布忌廉哥死訊，指粉絲可以到油麻地店舖見貓貓最後一面。今午4時，約30名粉絲到場送別忌廉哥，部分人見到忌廉哥的遺容時即眼眶泛紅，撫摸其遺體時傷心落淚。 高先生表示，忌廉哥患胃癌多月，今日在妻子懷抱中安詳離世。雖然愛貓已去了「彩虹橋」，但高先生希望忌廉哥精神遺留在人間，令大眾繼續愛惜動物，亦希望忌廉哥的基金能延續，幫助更多動物。

「忌廉哥」遺容安詳，眼睛張開，看起來仍然精靈，主人強調不准拍攝牠的遺容。但粉絲可逐一上前，輕撫其遺體細語道別，有人更潸然淚下。（王譯揚攝）

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「忌廉哥」主人高先生今午（24日）在Facebook專頁「忌廉哥與忌廉家族」發帖，證實忌廉哥的死訊。他發文稱「再見了，我們親愛的忌廉」，指牠今日已到彩虹橋，忌廉的離開只是到另一國度去守護大家，忌廉家族會延續牠的使命，繼續宣揚其正能量，「忌廉你永遠都會活在我們心中，讓這份愛可以繼續延續下去，願你一路好走」。高先生又指粉絲可在下午4時，到其店舖瞻仰遺容。

《香港01》記者下午4時到位於油麻地的「忌廉家族」店舖了解，發現已有約30名粉絲在店內等候見忌廉哥最後一面，各人購買了不少忌廉哥的紀念品，分享牠過去的點滴，又一起看忌廉哥以往拍攝的電視節目。至下午4時許，主人以籃子載着忌廉哥的遺體，並擺放數束鮮花圍繞，只見忌廉哥遺容安詳，眼睛張開，看起來仍然精靈，粉絲逐一上前，輕撫其遺體細語道別，有人更潸然淚下。

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高先生表示，忌廉哥去年9月已患上胃癌，持續接受治療，惟病情轉趨嚴重，至上周已病入膏肓，「都知就快唔得」。獸醫當時建議高先生為忌廉哥打針（人道毁滅），但他與妻子皆感到不捨，希望陪忌廉哥走最後一段路。至今日，忌廉哥在高太的懷抱中，大聲高叫一聲及失禁，然後便離開人世，「係好安詳咁離世」。

對於忌廉哥離世，高先生坦言感到不捨，但會接受生命最終會離逝。他續指，忌廉哥未滿1歲時，被送至高家照顧，後來有一天牠走失了，失蹤達26天，他與妻子皆焦慮不已，幸最終尋回愛貓，而牠更搖身一變成為網絡紅「貓」。他感謝粉絲對忌廉哥的鍾愛，雖然愛貓已去了彩虹橋，但高先生希望忌廉哥的精神遺留在人間，令大眾繼續愛惜動物，並希望忌廉哥的基金能延續，幫助更多動物。