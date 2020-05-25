5.27大集氣｜網民發起周三反國歌法圍立法會　周一百人IFC集會

撰文：凌逸德
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《國歌條例草案》（《國歌法》）將於周三（27日）在立法會恢復二讀辯論，有網民發起「527終極大集氣」，而今（25日）傍晚6時半原定在金鐘太古廣場集會，改為在中環國際金融中心（IFC）進行，為二讀當日「反《國歌法》包圍立法會」集氣，同時反對「港版國安法」。
【19:30】中庭位置一度近百人高呼口號及唱反修例歌曲。現場消息指，IFC外有警車停泊，數名裝軍警員巡邏戒備。其間，IFC外發生交通意外，記者及部分聚集人士一度前往查看。
【18:48】數十人分布在國際金融中心各層，高呼反修例口號，有人高舉港英旗。
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為反國歌法及「港版國安法」，今晚有人於中環國際金融中心（IFC）集會。（王譯揚攝）
為反國歌法及「港版國安法」，今晚有人於中環國際金融中心（IFC）集會。（王譯揚攝）
2017年11月4日，第12屆全國人大常委會通過決定 ， 將《國歌法》列入《 基本法》附件法之全國性法律，由港府公布或立法實施。及至去年1月8日，行政會議建議，行政長官指令向立法會提交《國歌條例草案》，根據草案，不當使用國歌及侮辱國歌屬違法行為，侮辱國歌可判罰款及監禁3年。
第13屆全國人大三次會議上周五（22日）開幕，中央制定「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動以及外部勢力干預四大項，引起本港社會極大爭議。網民於周日（24日）發起「5.24反惡法大遊行」，港島區爆發自新冠肺炎疫情以來最嚴重的衝突，警方曾施放催淚煙及出動水炮車，並拘捕最少180人。衝突釀成19人受傷，其中1名清潔女工頭部受傷命危。