港版國安法｜5.24全日193人被捕　約30人未成年　最細12歲

網民昨日發起「5.24反惡法大遊行」，在全港各區引發連串衝突，警方圍捕大批示威者，全日共拘捕122男71女，年齡介乎12歲至72歲，當中近30人為未成年人士。警方在被捕者身上檢獲士巴拿、鎅刀、萬用刀、丫叉等，各人涉及罪行包括參與暴動、非法集結、組織未經批准集結、藏有工具可作非法用途等等。 另外，昨日1名女子在天后電氣道清理路障時被「私了」，警方指該名女子頭、手及腳受傷，1名16歲少年涉嫌「襲擊導致他人身體造成實際受傷」被捕，案件交由東區警區重案組跟進。

+ 6 + 5 + 4

警方表示，昨日被捕的193人涉及罪行包括參與暴動、非法集結、組織未經批准集結、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產、在公眾地方行為不檢、藏有工具可作非法用途、襲擊致造成身體傷害 、管有攻擊性武器 、未能應執法人員的要求出示身份證明文件、盜竊及管有第一部毒藥等 。



警方今晚在官方Facebook發布昨日網上流傳的影片，顯示有2名男女被示威者「私了」，除了有女子拆路障時遇襲，亦有律師陳子遷遇襲片段。警方在fb表示，1名41歲男子昨日行經銅鑼灣利園山道附近時，與數十名堵路示威者發生爭執，男子被人用雨傘襲擊，他嘗試離開，惟繼續被人用雨傘追打，過程中有5名示威者打開雨傘，男子被打至頭、手、背受傷，案件列作傷人，由港島總區重案組接手調查。警方譴責暴力行為，指案中有人打開雨傘，企圖掩蓋同黨罪行，警方強調此舉動亦屬犯案，開傘者已干犯協助或教唆，或串謀傷人。

+ 6 + 5 + 4

警方昨日共拘捕193人，其中下午約2時半，銅鑼灣一批示威者當時由世貿中心走出告士打道，並用膠馬等雜物堵塞馬路，然後向海傍方向逃去。防暴警迅即到場清理路上雜物，示威者逃至鴻興道香港遊艇會海傍，無路可逃下被警方前後包炒，約40人當場被捕。另外，警方亦在崇光百貨外拘捕約80人，同樣涉嫌非法集結，據悉當時有人疑掟雜物堵路。至傍晚時份，尖沙咀海港城商場內有人群集結及叫口號，涉嫌破壞社會安寧，其後有警員到場，現場所見，約有10人被捕。