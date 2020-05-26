港版國安法｜尼泊爾籍女清潔工情況嚴重　工友：佢係掃街工人

過去周日（24日）有網民發起港島區遊行，抗議「港版國安法」草案，遊行之後演變成衝突，造成19人受傷，其中1名51歲尼泊爾籍女清潔工受傷及懷疑心臟病發，昏迷送院，情況一度危殆，至今早情況轉為嚴重，留醫律敦治醫院。 昨日，有工會出聲明，稱當時傷者正在廁所內工作，有黑衣人衝入導致她受傷，強烈譴責暴徒行為。今（26日）早，有受傷女工的 工友向《香港01》透露，女傷者並非廁所清潔工，是掃街工人，事發時剛進入廁所。

目撃者表示該名清潔工事後暈倒在地。（目撃者提供）

昨日，工聯會屬會香港環保物流及清潔從業員協會發出聲明，強烈譴責暴徒行為，要求警方盡快緝拿歸案還當事人公道，並指當時受傷的女清潔工正在廁所內工作，有一群黑衣人士突然衝入，混亂期間導致女事主撞傷頭部及引致心臟病發，送院後更需接受「通波仔」治療。

今早，《香港01》記者再到涉事的堅拿道公廁了解，有附近垃圾站的工友稱，女傷者並非廁所清潔工，她是負責掃街的清潔工，事發時她只是剛好去廁所，並非在廁所內工作。

昨日另一名目擊者向記者透露，女傷者如廁遲遲未出來，於是她前往查看，發現事主當時坐在廁所的地上，她立即問她情況如何及報警，「佢流血、流好多血，我好擔心。」當時在場有義務急救人員協助女事主。