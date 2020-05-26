訛稱無帶鎖匙向受害者借錢開鎖　五旬露宿漢涉10宗騙案被捕

1名報稱無業、四處為家的露宿漢，涉嫌以呃騙維生，過去數月間在全港不同店舖犯案，其手法是佯稱是街坊，因忘帶鎖匙要求搵鎖匠開鎖等借錢藉口，並留下聯絡資料聲稱會原銀奉還，但卻全數虛假。警方接報後展開調查，卒掌握線索，將涉案「大話精」拘捕，初步懷疑他涉及至少10宗案件，金額約6,500元。

1名52歲報稱為無業露宿者的男子被捕。（陳蕾蕾攝）

警方稱，近月留意到港九新界發生多宗作案手法雷同的騙案，懷疑與一名年約50歲的男子有關。據了解，疑犯犯案手法主要鎖定只有1個職員的店舖，進入店內向職員訛稱住在附近的街坊，因無帶鎖匙而無法歸家，藉此向職員借錢稱要聘請開鎖師傅、或急於搭的士找家人拎鎖匙等，強調會盡快歸還借款，為博取信任，男子更會留下個人資料包括姓名、電話號碼、及身份證等，惟警方發現所留下的資料全是假的，男子成功借款後逃去無蹤，受害人遲遲未獲還款，懷疑被騙報警，每宗案件涉及金額由數百元至1千元不等。

西九龍總區重案組第2B隊主管高級督察蘇志兵稱，警方經深入調查後鎖定疑犯身分，於昨晚在北角拘捕1名52歲男疑犯，他報稱為無業露宿者。被捕者涉及至少10宗案件，金額約6,500元，單一最大金額為1500元，被捕者現正被拘留調查。