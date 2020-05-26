【何鴻燊逝世】直擊昭遠墳場　製碑工人：何氏墓多用罕有連州青

「賭王」何鴻燊今日離世，享年98歲，消息稱，將依家族傳統，其遺體葬於港島西摩星嶺昭遠墳場。《香港01》記者下午往昭遠墳場，直擊該處重門深鎖，附近墓碑打磨工人稱，曾多次為何東家族後人造墳，使用最貴的罕有物料連州青石製作，「1個3呎墳都要幾十萬！」。

打磨工人稱，過往多次為何東家族後人造墳，使用最貴的罕有物料連州青石製作。（王譯揚攝）

《香港01》記者下午到昭遠墳場視察，見墳場閘門鎖上，無法隨意進出，及旁邊的何莊大宅同樣重門深鎖，杳無人煙。附近有多間製作明塚及墓碑的石廠，1名打磨男工表示，曾為不少何氏成員製作過墓碑，他稱，何氏山墳的慣用最貴價的連州青石製作，連州青石現時十分罕有，石廠亦無存貨，「1個3呎墳都要幾十萬！」。

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何鴻燊出身自港英時期四大家族之一的何東家族，是何東的侄孫，何東胞弟何福的孫。何東及元配妻子麥秀英因信奉基督教，合葬於跑馬地香港墳場，但何東家族不少人安葬於昭遠墳場，包括何東父母、兒子何世儉、何世禮、弟弟何福、何甘棠，賭王女兒何超英，「十姑娘」何婉琪、其丈夫麥志偉、長子麥家興及情人何鴻章等。其中，家族一般以土葬形式下葬，但「十姑娘」卻是火葬。

摩星嶺地皮於1897年批作歐亞混血家族作墳地之用。（王譯揚攝）

昭遠墳場不時被誤以為是何東家族私人墓地，但按地契規定，實為香港歐亞混血兒家族提供安葬場所，羅旭龢家族亦不少後人落葬於此。逾百年前，以何東為首的歐亞混血家族向港府提出撥地興建永久墳地，1897年11月27日，當時政府刊憲批出此地，並以政府租契形式授權何東及何福兄弟為合法受託人，地契為期999年。何氏後人於1958年4月1日成立「昭遠墳場」擔保有限公司及「昭遠墳場管理委員會」，營運該墳場。歐亞混血人士及其後人，需要證明族裔關係才可申請安葬，並須繳付費用，「昭遠墳場」亦會內部募資，維持日常營運。