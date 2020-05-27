國歌法二讀｜紅磡馬路滿佈「鐵蒺藜」　警方：嚴重危害道路使用者

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀，有網民號召「三罷」並包圍立法會，並稱癱瘓交通。警方於本港多區佈防，發現紅磡一帶的馬路被放置四爪釘（鐵蒺藜），呼籲外出的市民要預留時間及留意最新交通消息。《香港01》記者於上午7時許抵達紅磡蕪湖街視察，發現近漆咸道附近，有斷開的「鐵蒺藜」遺在馬路旁邊。

清晨5時許，警員於紅磡蕪湖街附近路面上發現有俗稱鐵蒺藜的四爪釘；寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路有人堵路，馬路上被放置多個塑膠欄杆。《香港01》記者於上午7時許抵達紅磡蕪湖街視察，發現近漆咸道附近，有斷開的鐵蒺藜遺在馬路旁邊。

警方指暴徒擾亂公共秩序的行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警方警告暴徒立即停止進行違法活動，否則會被拘捕。警方正在多個受影響地點清理路障，務求盡快讓市民能使用相關路段。警方呼籲外出的市民要預留時間及留意最新交通消息。

近漆咸道有斷開的「鐵蒺藜」遺在馬路旁邊。（蔡正邦攝）

網民號召「大三罷」阻國歌法通過

《國歌條例草案》於今日（27日）恢復二讀，有網民號召罷工、罷學、罷市及包圍立法會，以圖癱瘓交通。今日凌晨時份，警方的水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。同時亦在紅磡海底隧道、添馬公園、港鐵金鐘站及政總一帶佈防。

上午7時，路面交通大致正常，鐵路交通暢順。