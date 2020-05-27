國歌法二讀｜清晨5少年被捕　包括2名穿校服學生　2人持汽油彈

《國歌法》今日（27日）在立法會大會恢復二讀，網民號召包圍立法會及發起5.27「三罷」行動。警方嚴陣以待，清晨多處加派人手巡邏，截查並拘捕可疑人士。清晨6時，警方在深水埗、葵涌及荃灣共拘捕5名年齡介乎14至18歲少年，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「藏有工具可作非法用途」，當中2人穿着校服，另有2人身上搜出多個汽油彈。

警方清晨多處加派人手巡邏，在深水埗、葵涌拘捕3名年齡介乎15至18歲少年，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「藏有工具可作非法用途」被捕。（警方圖片）

警方凌晨開始在多區佈防加強巡邏，清晨展開拘捕行動。警方在官方facebook表示，早上清晨6時許，在深水埗青山道及九江街交界附近截查2名分別15歲及18歲少年，在他們身上搜獲多個汽油彈、眼罩及頭盔，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

而清晨6時許，1名16歲男子在葵涌警署附近徘徊，其間遇見警察即拔足逃跑。警方將他截停，在其身上搜獲1支螺絲批，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。另外，早上7時28分，沙田站1名男子遇防暴警員截查，最後被帶上警車。

至清晨6時半，2名分別 14 及15歲身穿校服的學生，在荃灣沙咀道近咸田街一帶徘徊，形跡可疑。警察上前將其截停，在其背囊搜出頭盔及防毒面具等工具，涉嫌藏有工具可作非法用途及遊蕩被捕。

警方關注多名年輕人涉嫌違法被捕的情況，呼籲年輕人在作出任何行為前均須三思，切勿干犯罪行，斷送美好前程。警方強調有能力有決心打擊犯罪分子，警告暴徒切勿挑戰法律底線，任何人企圖挑戰本港法治、干犯法例均會被捕。警方會繼續在本港多區嚴厲執法，絕不手軟。