5.27國歌法二讀｜葵興站被掟圍欄塞路軌　硬物貼列車車門阻關閉

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀，有網民號召「5.27大三罷」並包圍立法會，並稱癱瘓交通。警方嚴陣以待，於港鐵各站加派人手巡邏，截查可疑人士。清晨6時許，有人向葵興港鐵站的列車路軌投擲圍欄，來回軌道均被阻礙，幸當時未有列車駛經該處，事件中無人受傷。此外亦有人於北角、天后、南昌及香港大學等港鐵站以硬物貼在列車門邊，刻意阻礙列車車門開關。

警方加派人手於港鐵沿線巡邏，清晨5時許於葵興港鐵站的列車路軌發現圍欄，來回軌道均被阻礙。警方指，幸好當時未有列車駛經該處，否則很有可能造成嚴重後果，又指暴徒罔顧市民人身安全的行為令人髮指，絕不會得到社會的認同。警方會採取適當行動，阻止暴徒的惡行，將犯罪分子繩之於法。

港鐵發言人指，於今日凌晨4時50分，葵興站職員進行例行巡查，為早上提供列車服務作準備。期間職員留意到1號月台近車頭露天路軌範圍，有兩個不屬於車站的塑膠圍欄，懷疑被人從附近投擲，職員立即移走圍欄並檢查附近路軌，以確保行車安全，事件未有影響列車服務。車務控制中心其後報警求助，並呼籲任何人不要在路軌上放置外物，會嚴重危害列車行駛安全。

貼硬物阻列車關閉

早上，有人在北角、天后、南昌及香港大學等港鐵車站刻意阻礙列車車門開關，以硬物貼在列車門邊，令車門無法正常關上。職員需清理有關物品，才能將列車駛走。警方指，絕不容許違法者的一己私利，而令市民日常生活受影響，並稱已經在附近一帶加強戒備，如遇有任何人刻意破壞社會安寧，警方會迅速到場，依法處理。

至早上繁忙時間，港鐵九龍塘站有防暴警員駐守，並截查可疑人士。此外，港鐵沙田站亦有多名便衣警員在場戒備。

網民發起癱瘓過海鐵路 警員在場戒備

有網民發起於早上繁忙時間癱瘓鐵路，建議透過不斷搭港鐵來回金鐘及尖沙咀站，以人流癱瘓過海鐵路系統。《香港01》記者上午8時許到港鐵金鐘站視察，發現鐵路交通大致暢順，有多名身穿黃色制服的港鐵職員駐守，數名軍裝警員在站內巡邏，其間截查1名男子。

有市民於金鐘站內遭截查，其後獲放行。市民劉先生指他於中環上班，今早抵達金鐘處理公事，他稱知悉今日示威活動，於是提早15分鐘出門口。

港鐵金鐘站數名軍裝警員在站內巡邏，其間截查1名男子。（鄧栢良攝）