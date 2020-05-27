5.27國歌法二讀｜旺角防暴警彌敦道趕人　朗豪坊拉封鎖線拘逾60人

立法會今日（27日）就《國歌條例草案》恢復二讀辯論，網民發起5.27三罷等行動，呼籲市民到金鐘集會，各區亦陸續有堵路行動。網民號召下午九龍大遊行，在亞皆老街彌敦道交界集合出發。 下午1時45分，有人企圖行出彌敦道佔據往太子方向，警方舉起黃旗示意。 下午近3時警員在山東街朗豪坊舉起藍旗要求人群散去，又突然衝上行人路拉起封鎖線，近百人在封鎖線內貼牆候查，有少年被制服時頭破血流，其後被截查人士被帶上警方旅遊巴，當中包括身穿校服的女學生。警方其後指，拘捕逾60人涉非法集結。

【5.27旺角】網民號召下午九龍大遊行，在亞皆老街彌敦道交界集合出發。下午1時45分，有人企圖行出彌敦道佔據往太子方向。（歐嘉樂攝）

下午近3時，防暴警員於山東街舉起藍旗，警告在場人士散去，然後突然衝上行人路，要求在場近100名聚集人士取出身份證。警員要求他們面向牆站立，包括身穿校服的學生，以及中年婦人。

警方表示，下午約2時45分，旺角有羣眾闖出馬路，佔據彌敦道多條行車線，又走近車群，將垃圾放在馬路中心，大量行駛中的汽車被逼煞車停下。羣眾不單漠視他人使用道路的權利，其堵路行為更對自身及道路使用者人身安全構成極大威脅。警方迅速到場執法，並向朗豪坊附近集結及叫囂的人羣發出多次警告，要求他們停止集結及立即離去。然而，部分人未有理會，警方遂以非法集結罪拘捕逾60人。

【5.27旺角】下午近3時警員在山東街朗豪坊舉起藍旗要求人群散去，又突然衝上行人路拉起封鎖線。（歐嘉樂攝）

【5.27旺角】一名少年被制服時頭破血流。（歐嘉樂攝）

【5.27旺角】下午近3時，防暴警員於山東街舉起藍旗，警告在場人士散去，然後突然衝上行人路，要求在場近100名市民取出身份證。（蔡正邦攝）