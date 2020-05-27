【有片】15歲少年機舖內遭5惡男瘋狂圍毆　滅火筒扑頭打到昏迷

旺角洗衣街金雞廣場一間遊戲機中心本月16日發生恐怖傷人案，15歲少年慘遭5名男子瘋狂圍毆，其間有人執起滅火筒狂扑頭，少年被打重傷昏迷，留院11天後，今晚（27日）仍情況嚴重。 少年受襲過程被店內閉路電視CCTV拍下，片段今日在網上流傳，只見少年在機舖的角落被5人包圍，1名白衫男用「小心地滑」牌作武器，連環打擊令膠牌斷裂，其後隨手擸起滅火筒向少年施襲，倒地少年後疑被滅火筒扑頭，他最初仍能用雙手護頭，後來已全無知覺。其後有另一批人到場，把兇徒驅趕離開，眾人才肯罷。該少年重創昏迷，送院搶救後至今仍情況嚴重。

白衣男雙手舉起身旁的滅火筒，向少年頭部施襲。（網上片段截圖 ）

15歲傷者姓林，目前仍在伊利沙伯醫院留醫，情況嚴重。事發現場為旺角洗衣街39號金雞廣場1間遊戲機中心，根據網上流傳的店內CCTV片段，本月16日晚上9時許，機舖內關二哥神台前位置，1名少年瑟縮地上，遭5名男子圍毆，當中1名白衣男先用黃色「小心地滑」膠製警告牌毆打少年最少6下，膠牌不堪猛力衝擊，中間斷開飛脫。白衣男未有停手，隨即雙手舉起身旁約2呎長的滅火筒，揮向少年頭部施襲，少年抱頭防禦，但對方再舉起滅火筒重擊其頭部，多人上前向其猛踢。少年漸漸失去知覺，但兇徒仍未有停止，繼續腳踢狂踩少年。

其後有多名男子施施然到來查看，疑似喝令停手，5名施襲者才肯離開。曾有多人查看少年情況，當時他全無反應，至片段完結前未有人觸碰其身體。

警方表示，本月16日晚上21時48分，接獲洗衣街39號一遊戲機中心職員報案，指1名男子倒卧地上。警員到場，初步調查少年懷疑曾被多名男子以硬物襲擊，受傷陷入昏迷，送院治理。案件列傷人，交由旺角警區反三合會行動組人員跟進。

+ 4 + 3 + 2

翻查資料，案發的遊戲機中心曾多次發生刑事案件，今年2月1日，2名男子在該機舖消遣後離開，數名大漢在1樓近扶手電梯位置撲出，揮拳襲擊其中1名17歲男子，男事主頭部及手部受傷送院。2014年12月，19歲男子陳兆才與孖生哥哥及其女友上址消遣，疑因爭女朋友與人結怨，遭7名少年在旺角洗衣街公廁外圍毆近1分鐘，頭部受創，臥床昏迷4個月才清醒，其後出現記憶力和認知能力衰退的後遺症。涉結黨打人的3名少年被控一項有意圖導致身體受嚴重傷害罪，罪成判監4年。